Це я бачив, а мене цікавить повні і детальні тарифи, а не малюнки. Особливо мені не зрозімілий ось цей пункт, перед яким намальовано "0%": ДОСТУПНО: щомісячна комісія від суми розстрочки - 1,8% на термін від 3 до 24 місяців.
Prestol написав:а що станеться з кредлімітом після перевипуску?
Але підключать страховку.
Був у відділенні. Мені сказали, що перевипуску як такого немає. Є закриття поточної картки і відкриття нової. Ніякий кредліміт нікуди не переноситься. Тобто рішення про кредліміт знову приймають як для нової картки. Ну тіпа просто закриваю за власним бажанням поточну, а потім як з вулиці прийшов - відкриваю цілком нову Максимум 2.0. Тобто, кредитний ліміт можуть взагалі не дать (ТАС не дав). Попандос на 60 грн щомісячно.
Prestol написав:а що станеться з кредлімітом після перевипуску?
Але підключать страховку.
Був у відділенні. Мені сказали, що перевипуску як такого немає. Є закриття поточної картки і відкриття нової. Ніякий кредліміт нікуди не переноситься. Тобто рішення про кредліміт знову приймають як для нової картки. Ну тіпа просто закриваю за власним бажанням поточну, а потім як з вулиці прийшов - відкриваю цілком нову Максимум 2.0. Тобто, кредитний ліміт можуть взагалі не дать (ТАС не дав). Попандос на 60 грн щомісячно.
а це не спрацює? Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням Не тарифікується
Це я бачив, а мене цікавить повні і детальні тарифи, а не малюнки. Особливо мені не зрозімілий ось цей пункт, перед яким намальовано "0%": ДОСТУПНО: щомісячна комісія від суми розстрочки - 1,8% на термін від 3 до 24 місяців.
Більше деталей можна дізнатись в контакт-центрі. Цей пункт говорить про щомісячну комісію - кожного місяця поки діє розстрочка, ви сплачуєте 1.8% від початкової суми розстрочки.