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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8417841884198420>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:23

Alfa_Bank, доброго дня.

Де можна почитати повні, детільні умови надання рострочки по кредтним карткам (Максимум 2.0) на покупки від 1000 грн?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:29

  Rimlyanin1 написав:Alfa_Bank, доброго дня.

Де можна почитати повні, детільні умови надання рострочки по кредтним карткам (Максимум 2.0) на покупки від 1000 грн?

Rimlyanin1, доброго дня. https://alfabank.ua/private-persons/installment.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:41

  Alfa_Bank написав:
  Rimlyanin1 написав:Alfa_Bank, доброго дня.

Де можна почитати повні, детільні умови надання рострочки по кредтним карткам (Максимум 2.0) на покупки від 1000 грн?

Rimlyanin1, доброго дня. https://alfabank.ua/private-persons/installment.


Це я бачив, а мене цікавить повні і детальні тарифи, а не малюнки.
Особливо мені не зрозімілий ось цей пункт, перед яким намальовано "0%":
ДОСТУПНО:
щомісячна комісія від суми розстрочки - 1,8% на термін від 3 до 24 місяців.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:42

  Кочевник написав:
  Prestol написав:а що станеться з кредлімітом після перевипуску?

Але підключать страховку.

Був у відділенні. Мені сказали, що перевипуску як такого немає. Є закриття поточної картки і відкриття нової. Ніякий кредліміт нікуди не переноситься. Тобто рішення про кредліміт знову приймають як для нової картки.
Ну тіпа просто закриваю за власним бажанням поточну, а потім як з вулиці прийшов - відкриваю цілком нову Максимум 2.0. Тобто, кредитний ліміт можуть взагалі не дать (ТАС не дав). :cry:
Попандос на 60 грн щомісячно.
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:48

  Rimlyanin1 написав:В мене аналогічна ситуація - Максімка 2.0, сертифікати.


В первую расчетную дату по рассрочке независимо от срока ничего платить не надо, а после досрочного погашения она идёт как трата текущего периода.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:49

  Prestol написав:
  Кочевник написав:
  Prestol написав:а що станеться з кредлімітом після перевипуску?

Але підключать страховку.

Був у відділенні. Мені сказали, що перевипуску як такого немає. Є закриття поточної картки і відкриття нової. Ніякий кредліміт нікуди не переноситься. Тобто рішення про кредліміт знову приймають як для нової картки.
Ну тіпа просто закриваю за власним бажанням поточну, а потім як з вулиці прийшов - відкриваю цілком нову Максимум 2.0. Тобто, кредитний ліміт можуть взагалі не дать (ТАС не дав). :cry:
Попандос на 60 грн щомісячно.


а це не спрацює?
Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням Не тарифікується
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:50

  Rimlyanin1 написав:Можете пояснити в чому прибуток від переведення в розстрочку? При виборі любого періоду малює комісію за користування.
В мене аналогічна ситуація - Максімка 2.0, сертифікати.

Прибутку немає, є тільки збиток на 1.8% від початкової суми кожен місяц і зиск.
А зиск в тому, що можна платити кількома частинами, якщо немая змоги зразу загасити в грейсі ВСЮ заборгованість
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:52

  WachtAmRhein написав:
  Rimlyanin1 написав:В мене аналогічна ситуація - Максімка 2.0, сертифікати.


В первую расчетную дату по рассрочке независимо от срока ничего платить не надо, а после досрочного погашения она идёт как трата текущего периода.


Можете розтлумачити на моему прикладі?
Витрати 01.04, розрахункова дата 30.04. В пільговому періоді кредитка до 30.05.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:54

Re: Альфа-Банк

  Prestol написав:Мені сказали, що перевипуску як такого немає

Жалуйтесь ОфПреду. Хай надает по попе отому отд-ю и лишит из прогрессивки :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:03

  Rimlyanin1 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Rimlyanin1 написав:Alfa_Bank, доброго дня.

Де можна почитати повні, детільні умови надання рострочки по кредтним карткам (Максимум 2.0) на покупки від 1000 грн?

Rimlyanin1, доброго дня. https://alfabank.ua/private-persons/installment.


Це я бачив, а мене цікавить повні і детальні тарифи, а не малюнки.
Особливо мені не зрозімілий ось цей пункт, перед яким намальовано "0%":
ДОСТУПНО:
щомісячна комісія від суми розстрочки - 1,8% на термін від 3 до 24 місяців.

Більше деталей можна дізнатись в контакт-центрі. Цей пункт говорить про щомісячну комісію - кожного місяця поки діє розстрочка, ви сплачуєте 1.8% від початкової суми розстрочки.
Alfa_Bank
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