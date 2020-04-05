Prestol написав:а що станеться з кредлімітом після перевипуску?
Але підключать страховку.
Був у відділенні. Мені сказали, що перевипуску як такого немає. Є закриття поточної картки і відкриття нової. Ніякий кредліміт нікуди не переноситься. Тобто рішення про кредліміт знову приймають як для нової картки. Ну тіпа просто закриваю за власним бажанням поточну, а потім як з вулиці прийшов - відкриваю цілком нову Максимум 2.0. Тобто, кредитний ліміт можуть взагалі не дать (ТАС не дав). Попандос на 60 грн щомісячно.
Prestol, доброго дня. Перевипуск є. Замовте через гарячу лінію. І напишіть, будь-ласка, де і коли вам повідомили, що такої процедури немає.