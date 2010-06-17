Prestol написав:а що станеться з кредлімітом після перевипуску?
Але підключать страховку.
Був у відділенні. Мені сказали, що перевипуску як такого немає. Є закриття поточної картки і відкриття нової. Ніякий кредліміт нікуди не переноситься. Тобто рішення про кредліміт знову приймають як для нової картки. Ну тіпа просто закриваю за власним бажанням поточну, а потім як з вулиці прийшов - відкриваю цілком нову Максимум 2.0. Тобто, кредитний ліміт можуть взагалі не дать (ТАС не дав). Попандос на 60 грн щомісячно.
Prestol, доброго дня. Перевипуск є. Замовте через гарячу лінію. І напишіть, будь-ласка, де і коли вам повідомили, що такої процедури немає.
Добрый день! Alfa_Bank, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта. 1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.
2. С целью популяризации карточных продуктов и депозитов Альфа-Банка, в линейке дебетовых карт добавить кредитный лимит, не превышающий лимит защиты от потери денег или 30 000 грн на условиях, действующим по кредитным картам. Кредитный лимит предоставляется для клиентов, имеющих срочный вклад в банке и становится доступным только после его активации. Механизм работы - сначала тратятся собственные средства, затем кредитные. Любое зачисление на карту вначале идет на погашение задолженности по кредитному лимиту. При этом, чтобы пользоваться кредитными средствами и не тратить собственные, вкладчик может их перечислить на депозиты "Доходный Сейф" или "Мобильный", а также пару раз в месяц иметь возможность бескомиссионного снятия кредитных средств.
Аlександр написав:Добрый день! Alfa_Bank, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта. 1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.
2. С целью популяризации карточных продуктов и депозитов Альфа-Банка, в линейке дебетовых карт добавить кредитный лимит, не превышающий лимит защиты от потери денег или 30 000 грн на условиях, действующим по кредитным картам. Кредитный лимит предоставляется для клиентов, имеющих срочный вклад в банке и становится доступным только после его активации. Механизм работы - сначала тратятся собственные средства, затем кредитные. Любое зачисление на карту вначале идет на погашение задолженности по кредитному лимиту. При этом, чтобы пользоваться кредитными средствами и не тратить собственные, вкладчик может их перечислить на депозиты "Доходный Сейф" или "Мобильный", а также пару раз в месяц иметь возможность бескомиссионного снятия кредитных средств.
Аlександр, добрый день. Спасибо за предложение. Передам ответственным подразделениям.