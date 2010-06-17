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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8417841884198420

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:06

  Prestol написав:
  Кочевник написав:
  Prestol написав:а що станеться з кредлімітом після перевипуску?

Але підключать страховку.

Був у відділенні. Мені сказали, що перевипуску як такого немає. Є закриття поточної картки і відкриття нової. Ніякий кредліміт нікуди не переноситься. Тобто рішення про кредліміт знову приймають як для нової картки.
Ну тіпа просто закриваю за власним бажанням поточну, а потім як з вулиці прийшов - відкриваю цілком нову Максимум 2.0. Тобто, кредитний ліміт можуть взагалі не дать (ТАС не дав). :cry:
Попандос на 60 грн щомісячно.

Prestol, доброго дня. Перевипуск є. Замовте через гарячу лінію. І напишіть, будь-ласка, де і коли вам повідомили, що такої процедури немає.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:25

Re: Альфа-Банк

Подскажите, Альфа-банк выдает валюту с текущих счетов ?
hypnose
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:53

  hypnose написав:Подскажите, Альфа-банк выдает валюту с текущих счетов ?

hypnose, добрый день. Выдает.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:54

Re: Альфа-Банк

  Prestol написав:Мені сказали, що перевипуску як такого немає.
1 Обращаетесь на горячую линию по телефону или через чат.

2 Подаёте заявку на перевыпуск основной карты и просите не аннулировать текущую карту до получения новой.

3 Получаете новую карту, производите её активацию (не забываем SMS перевести на PUSH). На горячей линии по телефону или чат подаём заявку на аннуляцию старой карты.

4 Если всё сделано правильно, то после аннуляции старая карта исчезает из системы банкинга. В ближайшую РД последний раз заплатите 60 грн + страховка.

5 Отключаем/проверяем страховку.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:05

Добрый день!
Alfa_Bank, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта.
1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.

2. С целью популяризации карточных продуктов и депозитов Альфа-Банка, в линейке дебетовых карт добавить кредитный лимит, не превышающий лимит защиты от потери денег или 30 000 грн на условиях, действующим по кредитным картам. Кредитный лимит предоставляется для клиентов, имеющих срочный вклад в банке и становится доступным только после его активации. Механизм работы - сначала тратятся собственные средства, затем кредитные. Любое зачисление на карту вначале идет на погашение задолженности по кредитному лимиту. При этом, чтобы пользоваться кредитными средствами и не тратить собственные, вкладчик может их перечислить на депозиты "Доходный Сейф" или "Мобильный", а также пару раз в месяц иметь возможность бескомиссионного снятия кредитных средств.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:17

  Аlександр написав:Добрый день!
Alfa_Bank, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта.
1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.

2. С целью популяризации карточных продуктов и депозитов Альфа-Банка, в линейке дебетовых карт добавить кредитный лимит, не превышающий лимит защиты от потери денег или 30 000 грн на условиях, действующим по кредитным картам. Кредитный лимит предоставляется для клиентов, имеющих срочный вклад в банке и становится доступным только после его активации. Механизм работы - сначала тратятся собственные средства, затем кредитные. Любое зачисление на карту вначале идет на погашение задолженности по кредитному лимиту. При этом, чтобы пользоваться кредитными средствами и не тратить собственные, вкладчик может их перечислить на депозиты "Доходный Сейф" или "Мобильный", а также пару раз в месяц иметь возможность бескомиссионного снятия кредитных средств.

Аlександр, добрый день. Спасибо за предложение. Передам ответственным подразделениям.
Alfa_Bank
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