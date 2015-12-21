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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:52
archvile написав:
Всем привет, можно глупый вопрос? По ошибке перевел деньги на карту "Максимум" вместо "Ультры" переводом из другого банка, в спешке не ту карту выбрал
Проклятая невнимательность... Теперь все, только эту сумму тратить на покупки в магазинах, без комиссии ее уже не снимешь?
Да, купите ченить ненужное )
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:25
Купите в Атб тонну картошки и сделайте возврат. Они налом в таком случае деньги отдают.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:37
WachtAmRhein
Ух ты, это ж во время 10% кешбека можно было за один подход 1000 получить
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:53
Faceless написав: newset написав:
С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками?
Тут нет ничего особенного, такие услуги и раньше были на рынке.
за все 100% не уверен, но сколько помню, услуги были только у пылесосов, типа ВАБа и т.п.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:55
newset написав: Аlександр написав:
Добрый день!Alfa_Bank
, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта.
1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом
. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.
С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками?
Банк мне выплатит проценты с моего же вклада, в отличии от вкладов с ежемесячной выплатой процентов или в конце срока, тем более учитывая то, что многие заемщики сейчас платить не в состоянии.
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