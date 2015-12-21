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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8418841984208421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:52

  archvile написав:Всем привет, можно глупый вопрос? По ошибке перевел деньги на карту "Максимум" вместо "Ультры" переводом из другого банка, в спешке не ту карту выбрал :) Проклятая невнимательность... Теперь все, только эту сумму тратить на покупки в магазинах, без комиссии ее уже не снимешь?

Да, купите ченить ненужное )
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:25

Купите в Атб тонну картошки и сделайте возврат. Они налом в таком случае деньги отдают.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:37

WachtAmRhein Ух ты, это ж во время 10% кешбека можно было за один подход 1000 получить :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:45

  omb написав:WachtAmRhein Ух ты, это ж во время 10% кешбека можно было за один подход 1000 получить :)

WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:53

  Faceless написав:
  newset написав:С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками?

Тут нет ничего особенного, такие услуги и раньше были на рынке.


за все 100% не уверен, но сколько помню, услуги были только у пылесосов, типа ВАБа и т.п.
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:55

  newset написав:
  Аlександр написав:Добрый день!
Alfa_Bank, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта.
1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.

С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками?

Банк мне выплатит проценты с моего же вклада, в отличии от вкладов с ежемесячной выплатой процентов или в конце срока, тем более учитывая то, что многие заемщики сейчас платить не в состоянии.
Аlександр
 
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