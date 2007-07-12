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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:52
archvile написав:
Всем привет, можно глупый вопрос? По ошибке перевел деньги на карту "Максимум" вместо "Ультры" переводом из другого банка, в спешке не ту карту выбрал
Проклятая невнимательность... Теперь все, только эту сумму тратить на покупки в магазинах, без комиссии ее уже не снимешь?
Да, купите ченить ненужное )
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:25
Купите в Атб тонну картошки и сделайте возврат. Они налом в таком случае деньги отдают.
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:37
WachtAmRhein
Ух ты, это ж во время 10% кешбека можно было за один подход 1000 получить
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:53
Faceless написав: newset написав:
С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками?
Тут нет ничего особенного, такие услуги и раньше были на рынке.
за все 100% не уверен, но сколько помню, услуги были только у пылесосов, типа ВАБа и т.п.
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cohan
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:55
newset написав: Аlександр написав:
Добрый день!Alfa_Bank
, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта.
1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом
. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.
С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками?
Банк мне выплатит проценты с моего же вклада, в отличии от вкладов с ежемесячной выплатой процентов или в конце срока, тем более учитывая то, что многие заемщики сейчас платить не в состоянии.
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Аlександр
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:29
Аlександр а с чего вы решили, что банк прислушается?
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:49
omb написав:Аlександр
а с чего вы решили, что банк прислушается?
А с чего Вы решили что автору важно чтобы банк обязательно прислушался к его "прожектерству"?
Я так понимаю, что это случай когда важен не результат а сам процесс. Вы просто видимо не обращали на это внимание ранее, но данный автор с завидным постоянством периодически "радует" эту ветку своими "рац.предложениями", после чего офпред культурно сообщает, что передал предложение соответствующим подразделениям и на какое-то время автор исчезает до появления следующей порции "рацух". Человеку просто видимо надо куда-то выплескивать свои "идеи" - вот он и практикует это в этой ветке. Если не ошибаюсь за последний год это уже 4 или 5 случай и все в принципе в таком же ключе как сейчас - чисто по "прожектерски", но все чинно, культурно, без агрессии.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Додано: Пон 06 кві, 2020 23:24
cohan написав: Faceless написав:
Тут нет ничего особенного, такие услуги и раньше были на рынке.
за все 100% не уверен, но сколько помню, услуги были только у пылесосов, типа ВАБа и т.п.
Были насколько припоминаю, в почившем в неравном бою "Стандарте".
Black Jack - White Business
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Додано: Пон 06 кві, 2020 23:58
WachtAmRhein написав: Фантом написав:WachtAmRhein
Дьявол кроется в деталях. Только не говорите, что у Вас на март месяц были свободны ресурсы на Максимке. Всяко с дебетки тратили.
Были, а что тут такого? Всех не пересвинорылишь.
У меня ЭКО в минусах, а обычные максимки ждут своего часа.
а почему ЭКО? - там на РД надо гасить долг
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