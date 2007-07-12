Flamingo написав:

А с чего Вы решили что автору важно чтобы банк обязательно прислушался к его "прожектерству"?Я так понимаю, что это случай когда важен не результат а сам процесс. Вы просто видимо не обращали на это внимание ранее, но данный автор с завидным постоянством периодически "радует" эту ветку своими "рац.предложениями", после чего офпред культурно сообщает, что передал предложение соответствующим подразделениям и на какое-то время автор исчезает до появления следующей порции "рацух". Человеку просто видимо надо куда-то выплескивать свои "идеи" - вот он и практикует это в этой ветке. Если не ошибаюсь за последний год это уже 4 или 5 случай и все в принципе в таком же ключе как сейчас - чисто по "прожектерски", но все чинно, культурно, без агрессии.