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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:03
Rimlyanin1 написав: Prestol написав: Кочевник написав:
Був у відділенні. Мені сказали, що перевипуску як такого немає. Є закриття поточної картки і відкриття нової. Ніякий кредліміт нікуди не переноситься. Тобто рішення про кредліміт знову приймають як для нової картки.
Ну тіпа просто закриваю за власним бажанням поточну, а потім як з вулиці прийшов - відкриваю цілком нову Максимум 2.0. Тобто, кредитний ліміт можуть взагалі не дать (ТАС не дав).
Попандос на 60 грн щомісячно.
а це не спрацює?
Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням Не тарифікується
у меня был перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:05
clientage написав: Rimlyanin1 написав:
Можете пояснити в чому прибуток від переведення в розстрочку? При виборі любого періоду малює комісію за користування.
В мене аналогічна ситуація - Максімка 2.0, сертифікати.
Прибутку немає, є тільки збиток на 1.8% від початкової суми кожен місяц
і зиск.
А зиск в тому, що можна платити кількома частинами, якщо немая змоги зразу загасити в грейсі ВСЮ заборгованість
только этот зиск стоит 35-37% годовых;)
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:07
archvile написав:
Всем привет, можно глупый вопрос? По ошибке перевел деньги на карту "Максимум" вместо "Ультры" переводом из другого банка, в спешке не ту карту выбрал
Проклятая невнимательность... Теперь все, только эту сумму тратить на покупки в магазинах, без комиссии ее уже не снимешь?
Ехх, згадав свою історію, теж так помилився пару років тому, довелось витрачати "в холосту", зараз хоч кешЮ нарахують
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:09
MASolomko написав: Prestol написав:
Мені сказали, що перевипуску як такого немає.
1 Обращаетесь на горячую линию по телефону или через чат.
2 Подаёте заявку на перевыпуск основной карты и просите не аннулировать текущую карту до получения новой.
3 Получаете новую карту, производите её активацию (не забываем SMS перевести на PUSH). На горячей линии по телефону или чат подаём заявку на аннуляцию старой карты.
4 Если всё сделано правильно, то после аннуляции старая карта исчезает из системы банкинга. В ближайшую РД последний раз заплатите 60 грн + страховка.
5 Отключаем/проверяем страховку.
в моем случае осталось 2 карты, но тариф стал 2,0.
Старую карту необязательно закрывать
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:16
newset написав: Аlександр написав:
Добрый день!Alfa_Bank
, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта.
1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом
. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.
С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками?
а никто не обратил внимание, что это чисто маркетинговый ход.
и в случае выплаты % в конце срока, и при выплате % в начале - банк вначале получает меньшую сумму денег, потом отдает больше. Влияет только на бухучет, когда показывается прибыль/убыток - в одном случае при открытии вклада, во втором - при закрытии - а суть одинакова
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:23
omb написав:Аlександр
а с чего вы решили, что банк прислушается?
Будет видно.
Flamingo
Flamingo написав:
А с чего Вы решили что автору важно чтобы банк обязательно прислушался к его "прожектерству"?
Я так понимаю, что это случай когда важен не результат а сам процесс. Вы просто видимо не обращали на это внимание ранее, но данный автор с завидным постоянством периодически "радует" эту ветку своими "рац.предложениями", после чего офпред культурно сообщает, что передал предложение соответствующим подразделениям и на какое-то время автор исчезает до появления следующей порции "рацух". Человеку просто видимо надо куда-то выплескивать свои "идеи" - вот он и практикует это в этой ветке. Если не ошибаюсь за последний год это уже 4 или 5 случай и все в принципе в таком же ключе как сейчас - чисто по "прожектерски", но все чинно, культурно, без агрессии.
, очень за Вас искренне рад, что Вы наконец получили свои долларовые бумажки и снова довольны продуктами и обслуживанием в Альфа-Банке.
Бо был момент, как в анекдоте:Что, не дышишь? А как дышал, как дышал...
А "выплескиваю" здесь (а не в Привате, Моно, Форварде и пр. банках) свои "рацухи", которые мне самому же интересно будет юзать, т. к. обслуживаюсь (если до сих пор не догадались
) в этом банке.
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