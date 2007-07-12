Додано: Вів 07 кві, 2020 07:44

Аlександр написав: Flamingo, очень за Вас искренне рад, что Вы наконец получили свои долларовые бумажки и снова довольны продуктами и обслуживанием в Альфа-Банке.

Бо был момент, как в анекдоте:

Что, не дышишь? А как дышал, как дышал... , очень за Вас искренне рад, что Вы наконец получили свои долларовые бумажки и снова довольны продуктами и обслуживанием в Альфа-Банке.Бо был момент, как в анекдоте:

Аlександр написав: А "выплескиваю" здесь (а не в Привате, Моно, Форварде и пр. банках) свои "рацухи", которые мне самому же интересно будет юзать, т. к. обслуживаюсь (если до сих пор не догадались ) в этом банке. А "выплескиваю" здесь (а не в Привате, Моно, Форварде и пр. банках) свои "рацухи", которые мне самому же интересно будет юзать, т. к. обслуживаюсь (если до сих пор не догадались) в этом банке.

Я очень рад что доставил Вам радость - пусть даже таким и не традиционнным способом, но сразу вынужден Вас огорчить - вы кроме того что "прожектер" вы еще и читать не умеете. Нигде в приведенной Вами ссылке нет ни слова упоминания о том, что Альфа мне что-либо не выплатила или я что-то не получил тут в валюте. Потому как проблем с валютой с Альфой у меня не было. От слова совсем. Ибо у меня тут на сегодня (как и в начале кризиса) всей свободной валюты - это 16 центов на доходном сейфе, которые "долларовыми бумажками" не снять ни при каких обстоятельствах. А приведенная ссылка была написана не Вам а оф.преду, которого жалко чисто по человечески. Также как и не Вам было адресовано то сообщение, на которое Вы мне давеча ответили - оно было адресовано, не Вам а другому человеку, который просто не разобрался, "шо Ви за цабЭ". Поэтому сообщения адресованные другим людям я пишу, а вот непосредственно Ваши "прожектерские" сообщения я взял за правило не комментировать, потому как уже давно понял всю бесперспективность этого занятия. Я бы Вам и сейчас не писал - но Вы как бы ко мне напрямую обратились - тем более в своем сообщении высказали свои ошибочные суждения о моих якобы не полученных долларовых бумажках - потому пришлось ответить.Да Вы пишИте, никто ж Вам не говорит чтоб Вы не писали. Такое всегда забавно читать, когда человек имеет хотелку и ему все равно, что это порой противоречит логике проведение банковских операций, политике банка в области депозитов, кредитов, карт и т.п. Просто человек надумал, как ему лучше - ну и на форум с "рацухой". Да пользы с такого писания никакой, но и вреда особенно нету. Так что пишите!