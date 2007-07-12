|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:03
Rimlyanin1 написав: Prestol написав: Кочевник написав:
Був у відділенні. Мені сказали, що перевипуску як такого немає. Є закриття поточної картки і відкриття нової. Ніякий кредліміт нікуди не переноситься. Тобто рішення про кредліміт знову приймають як для нової картки.
Ну тіпа просто закриваю за власним бажанням поточну, а потім як з вулиці прийшов - відкриваю цілком нову Максимум 2.0. Тобто, кредитний ліміт можуть взагалі не дать (ТАС не дав).
Попандос на 60 грн щомісячно.
а це не спрацює?
Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням Не тарифікується
у меня был перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:05
clientage написав: Rimlyanin1 написав:
Можете пояснити в чому прибуток від переведення в розстрочку? При виборі любого періоду малює комісію за користування.
В мене аналогічна ситуація - Максімка 2.0, сертифікати.
Прибутку немає, є тільки збиток на 1.8% від початкової суми кожен місяц
і зиск.
А зиск в тому, що можна платити кількома частинами, якщо немая змоги зразу загасити в грейсі ВСЮ заборгованість
только этот зиск стоит 35-37% годовых;)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:07
archvile написав:
Всем привет, можно глупый вопрос? По ошибке перевел деньги на карту "Максимум" вместо "Ультры" переводом из другого банка, в спешке не ту карту выбрал
Проклятая невнимательность... Теперь все, только эту сумму тратить на покупки в магазинах, без комиссии ее уже не снимешь?
Ехх, згадав свою історію, теж так помилився пару років тому, довелось витрачати "в холосту", зараз хоч кешЮ нарахують
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2771
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:09
MASolomko написав: Prestol написав:
Мені сказали, що перевипуску як такого немає.
1 Обращаетесь на горячую линию по телефону или через чат.
2 Подаёте заявку на перевыпуск основной карты и просите не аннулировать текущую карту до получения новой.
3 Получаете новую карту, производите её активацию (не забываем SMS перевести на PUSH). На горячей линии по телефону или чат подаём заявку на аннуляцию старой карты.
4 Если всё сделано правильно, то после аннуляции старая карта исчезает из системы банкинга. В ближайшую РД последний раз заплатите 60 грн + страховка.
5 Отключаем/проверяем страховку.
в моем случае осталось 2 карты, но тариф стал 2,0.
Старую карту необязательно закрывать
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:16
newset написав: Аlександр написав:
Добрый день!Alfa_Bank
, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта.
1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом
. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.
С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками?
а никто не обратил внимание, что это чисто маркетинговый ход.
и в случае выплаты % в конце срока, и при выплате % в начале - банк вначале получает меньшую сумму денег, потом отдает больше. Влияет только на бухучет, когда показывается прибыль/убыток - в одном случае при открытии вклада, во втором - при закрытии - а суть одинакова
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:23
omb написав:Аlександр
а с чего вы решили, что банк прислушается?
Будет видно.
Flamingo
Flamingo написав:
А с чего Вы решили что автору важно чтобы банк обязательно прислушался к его "прожектерству"?
Я так понимаю, что это случай когда важен не результат а сам процесс. Вы просто видимо не обращали на это внимание ранее, но данный автор с завидным постоянством периодически "радует" эту ветку своими "рац.предложениями", после чего офпред культурно сообщает, что передал предложение соответствующим подразделениям и на какое-то время автор исчезает до появления следующей порции "рацух". Человеку просто видимо надо куда-то выплескивать свои "идеи" - вот он и практикует это в этой ветке. Если не ошибаюсь за последний год это уже 4 или 5 случай и все в принципе в таком же ключе как сейчас - чисто по "прожектерски", но все чинно, культурно, без агрессии.
, очень за Вас искренне рад, что Вы наконец получили свои долларовые бумажки и снова довольны продуктами и обслуживанием в Альфа-Банке.
Бо был момент, как в анекдоте:Что, не дышишь? А как дышал, как дышал...
А "выплескиваю" здесь (а не в Привате, Моно, Форварде и пр. банках) свои "рацухи", которые мне самому же интересно будет юзать, т. к. обслуживаюсь (если до сих пор не догадались
) в этом банке.
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3481
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 02:07
Shaman написав:
а почему ЭКО? - там на РД надо гасить долг
Зато там 2% чистыми на все, а не 0,5 грязными со списком исключений на пол страницы а4
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8813
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 1300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 07:04
Shaman написав:
в моем случае осталось 2 карты, но тариф стал 2,0.
Старую карту необязательно закрывать
Раньше офпред писала, что перевыпуск делается с аннулированием основной (не дополнительных) карты. Если что-то изменилось, то всё возможно. )))
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1858
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 07:32
WachtAmRhein написав: Shaman написав:
а почему ЭКО? - там на РД надо гасить долг
Зато там 2% чистыми на все, а не 0,5 грязными со списком исключений на пол страницы а4
Оформив еко, але до кінця не зрозумів як з нею поводитись, щоб була безкоштовна. На РД потрібно вивести в 0?
Страховку закрив, СМС-ки відключені.
До речі еко-бонуси на звичайній картці лояльності магазу вже два рази зникають у невідомому напрямку, не знаю може якийсь тимчасовий збій, бо щось там вже назбирувалось.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3317
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 07:44
Аlександр написав:Flamingo
, очень за Вас искренне рад, что Вы наконец получили свои долларовые бумажки и снова довольны продуктами и обслуживанием в Альфа-Банке.
Бо был момент, как в анекдоте:Что, не дышишь? А как дышал, как дышал...
Я очень рад что доставил Вам радость - пусть даже таким и не традиционнным способом, но сразу вынужден Вас огорчить - вы кроме того что "прожектер" вы еще и читать не умеете. Нигде в приведенной Вами ссылке нет ни слова упоминания о том, что Альфа мне что-либо не выплатила или я что-то не получил тут в валюте. Потому как проблем с валютой с Альфой у меня не было. От слова совсем. Ибо у меня тут на сегодня (как и в начале кризиса) всей свободной валюты - это 16 центов на доходном сейфе, которые "долларовыми бумажками" не снять ни при каких обстоятельствах. А приведенная ссылка была написана не Вам а оф.преду, которого жалко чисто по человечески. Также как и не Вам было адресовано то сообщение, на которое Вы мне давеча ответили - оно было адресовано, не Вам а другому человеку, который просто не разобрался, "шо Ви за цабЭ". Поэтому сообщения адресованные другим людям я пишу, а вот непосредственно Ваши "прожектерские" сообщения я взял за правило не комментировать, потому как уже давно понял всю бесперспективность этого занятия. Я бы Вам и сейчас не писал - но Вы как бы ко мне напрямую обратились - тем более в своем сообщении высказали свои ошибочные суждения о моих якобы не полученных долларовых бумажках - потому пришлось ответить.
Аlександр написав:
А "выплескиваю" здесь (а не в Привате, Моно, Форварде и пр. банках) свои "рацухи", которые мне самому же интересно будет юзать, т. к. обслуживаюсь (если до сих пор не догадались
) в этом банке.
Да Вы пишИте, никто ж Вам не говорит чтоб Вы не писали. Такое всегда забавно читать, когда человек имеет хотелку и ему все равно, что это порой противоречит логике проведение банковских операций, политике банка в области депозитов, кредитов, карт и т.п. Просто человек надумал, как ему лучше - ну и на форум с "рацухой". Да пользы с такого писания никакой, но и вреда особенно нету. Так что пишите!
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4380
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 951 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|39845
|4831609
|
Пон 06 кві, 2020 23:02
акет
|
|539
|153601
|
|
|366
|73965
|
Пон 06 кві, 2020 22:56
cohan
|