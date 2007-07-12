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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8420842184228423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 07:52

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:На РД потрібно вивести в 0?

Потрібно
Інакше готуйте 3.5% від поточної заборгованості
Використовуйте Розстрочку, ну щоби перескочити найближчу РД. Але не забувайте відмінити(вручну!) Розстрочку перед 2ю РД й таки загасити заборгованість
Отак і петляємо, як зайчик-побігайчик -- Хі-клієнт Альфи :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:28

clientage Тобто оформив і активував 6 квітня, то 6 травня треба вийти в 0. Розстрочки навряд чи потрібні, так еко-маркет найближчий до мене тому там час від часу дещо купляю, але не основний на закупи для мене. Мотивувало ще і обіцянка 200 грн. https://www.eko.com.ua/ua/action/single/1/?aid=86
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:41

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:Тобто оформив і активував 6 квітня, то 6 травня треба вийти в 0.

Дата оформ-я видна в ИБ, вот это и есть ваша РД. На 18:00 в РД по картсчету не д.б. задолженности иначе -- РКО 3.5%, на мелких суммах -- эт чепуха, шо позволяло некоторым посмеиваться над былыми 60грн у Максимки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:06

  Ой+ написав:clientage Тобто оформив і активував 6 квітня, то 6 травня треба вийти в 0. Розстрочки навряд чи потрібні, так еко-маркет найближчий до мене тому там час від часу дещо купляю, але не основний на закупи для мене. Мотивувало ще і обіцянка 200 грн. https://www.eko.com.ua/ua/action/single/1/?aid=86


я использую эко-максимум на те траты которые не закрываются категориями по другим картам. ну и для налички на короткий срок внутри РП.
правда после выхода трэвэл обороты по эко упали совсем.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:27

  clientage написав:Використовуйте Розстрочку, ну щоби перескочити найближчу РД. Але не забувайте відмінити(вручну!) Розстрочку перед 2ю РД й таки загасити заборгованість
Отак і петляємо, як зайчик-побігайчик -- Хі-клієнт Альфи :)

На самом деле - ничего сложного.
Простое правило: сразу после перевала через РД - гасим все рассрочки.
Для этого не нужно быть семи пядей во лбу
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:48

Re: Альфа-Банк

Опять развели на 60 грн...
5 апреля оплатил задолженность по карте (расчетный период заканчивается 6 апреля).
Но 6 апреля вечером таки сняли эти 60 грн. за РКО, которые вообще-то снимаются только при наличии задолженности.
Ну что за скотство
diagnostika
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:50

  diagnostika написав:Опять развели на 60 грн...
5 апреля оплатил задолженность по карте (расчетный период заканчивается 6 апреля).
Но 6 апреля вечером таки сняли эти 60 грн. за РКО, которые вообще-то снимаются только при наличии задолженности.
Ну что за скотство

5 число выходной день, нужно было гаситься 3-его в пятницу
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:51

  diagnostika написав:Опять развели на 60 грн...
5 апреля оплатил задолженность по карте (расчетный период заканчивается 6 апреля).
Но 6 апреля вечером таки сняли эти 60 грн. за РКО, которые вообще-то снимаются только при наличии задолженности.
Ну что за скотство


Пополнение карты д.б. проведено. Если оно в блокировке, то будет такой сюрприз.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:58

  diagnostika написав:Опять развели на 60 грн...

Ну если вам нравится чтобы вас разводили - то это тяжело запретить.
Все умные давно перевыпустили себе карты и забыли думать что такое РКО. Если вам лень - то почему возмущаетесь?

4 месяца - более чем достаточный срок. Я себе в декабре ещё сделал Максимум 2.0.
Vorlon
 
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