Потрібно Інакше готуйте 3.5% від поточної заборгованості Використовуйте Розстрочку, ну щоби перескочити найближчу РД. Але не забувайте відмінити(вручну!) Розстрочку перед 2ю РД й таки загасити заборгованість Отак і петляємо, як зайчик-побігайчик -- Хі-клієнт Альфи
clientage Тобто оформив і активував 6 квітня, то 6 травня треба вийти в 0. Розстрочки навряд чи потрібні, так еко-маркет найближчий до мене тому там час від часу дещо купляю, але не основний на закупи для мене. Мотивувало ще і обіцянка 200 грн. https://www.eko.com.ua/ua/action/single/1/?aid=86
Ой+ написав:Тобто оформив і активував 6 квітня, то 6 травня треба вийти в 0.
Дата оформ-я видна в ИБ, вот это и есть ваша РД. На 18:00 в РД по картсчету не д.б. задолженности иначе -- РКО 3.5%, на мелких суммах -- эт чепуха, шо позволяло некоторым посмеиваться над былыми 60грн у Максимки
Ой+ написав:clientage Тобто оформив і активував 6 квітня, то 6 травня треба вийти в 0. Розстрочки навряд чи потрібні, так еко-маркет найближчий до мене тому там час від часу дещо купляю, але не основний на закупи для мене. Мотивувало ще і обіцянка 200 грн. https://www.eko.com.ua/ua/action/single/1/?aid=86
я использую эко-максимум на те траты которые не закрываются категориями по другим картам. ну и для налички на короткий срок внутри РП. правда после выхода трэвэл обороты по эко упали совсем.
clientage написав:Використовуйте Розстрочку, ну щоби перескочити найближчу РД. Але не забувайте відмінити(вручну!) Розстрочку перед 2ю РД й таки загасити заборгованість Отак і петляємо, як зайчик-побігайчик -- Хі-клієнт Альфи
На самом деле - ничего сложного. Простое правило: сразу после перевала через РД - гасим все рассрочки. Для этого не нужно быть семи пядей во лбу
Опять развели на 60 грн... 5 апреля оплатил задолженность по карте (расчетный период заканчивается 6 апреля). Но 6 апреля вечером таки сняли эти 60 грн. за РКО, которые вообще-то снимаются только при наличии задолженности. Ну что за скотство
diagnostika написав:Опять развели на 60 грн... 5 апреля оплатил задолженность по карте (расчетный период заканчивается 6 апреля). Но 6 апреля вечером таки сняли эти 60 грн. за РКО, которые вообще-то снимаются только при наличии задолженности. Ну что за скотство
5 число выходной день, нужно было гаситься 3-его в пятницу
diagnostika написав:Опять развели на 60 грн... 5 апреля оплатил задолженность по карте (расчетный период заканчивается 6 апреля). Но 6 апреля вечером таки сняли эти 60 грн. за РКО, которые вообще-то снимаются только при наличии задолженности. Ну что за скотство
Пополнение карты д.б. проведено. Если оно в блокировке, то будет такой сюрприз.