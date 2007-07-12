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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:27
Stringer написав: Flamingo написав:
Ибо у меня тут на сегодня (как и в начале кризиса) всей свободной валюты - это 16 центов на доходном сейфе, которые "долларовыми бумажками" не снять ни при каких обстоятельствах...
Вот, это как в шарике - не наш метод. Не обкрадывайте себя - продайте те лежащие без дела центы
Ну дааа, а Алка счет закроет, суетись потом открывай. Я 29 центов оставил, вдрух чо опять наменяю
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:33
С каких это она закроет? Ну ок, особо пугливые могут оставить один цент
а 29 - чистое расточительство
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Stringer
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:35
Hack-Stock написав: diagnostika написав:
Опять развели на 60 грн...
5 апреля оплатил задолженность по карте (расчетный период заканчивается 6 апреля).
Но 6 апреля вечером таки сняли эти 60 грн. за РКО, которые вообще-то снимаются только при наличии задолженности.
Ну что за скотство
5 число выходной день, нужно было гаситься 3-его в пятницу
у меня в январе сняли 812грн, погасил карту 23 в четверг (расчетный 25числа), после того как сняли деньги, написали, что рекомендовано платить платить 20-го числа
п.с. закрыл карту на*рен (максимум готивка)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:36
Stringer написав: Flamingo написав:
Ибо у меня тут на сегодня (как и в начале кризиса) всей свободной валюты - это 16 центов на доходном сейфе, которые "долларовыми бумажками" не снять ни при каких обстоятельствах...
Вот, это как в шарике - не наш метод. Не обкрадывайте себя - продайте те лежащие без дела центы
К сожалению это "имасибл Райка" (с) х/ф "Цирк" (1936). Центы на "сдох" сейфе - а оттуда что-либо снять можно только если сумма больше одной целой денежной единицы (то есть 1 бакса). Да и Алла не дает по безналу продать меньше 10 целых денежных единиц в валюте. Поэтому чтобы их вывести это надо как минимум 10 баксов внести (или купить) чтобы потом продать. Нее - это не мой метод. Пусть ждут января 2022, когда ближайший трехлетний депо кончится. Так что я решил пока поддержать банк - подставить так сказать плечо в трудную минуту
- пусть пользуется - мне не жалко
ЗЫ, Коллеги а у вас тоже эта проверка безопасности стала вылазить в последнее время когда пишешь сообщение на форуме. Не удобно пипец. Еще если где какой "самолет" не заметишь (то есть не правильно их двухстраничную каптчу введешь), то сообщение не сохраняется. Шо за беда приключилась - та телефоне так вообще масштаба нет - хрен, что поймешь. Это как-то лечится?
Востаннє редагувалось Flamingo
в Вів 07 кві, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:39
Stringer написав:
Ну ок, особо пугливые могут оставить один цент
а 29 - чистое расточительство
Лаана, уговорили. Пока курс до 23 не упал, нуна продать остатки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:44
Flamingo написав: Stringer написав: Flamingo написав:
Ибо у меня тут на сегодня (как и в начале кризиса) всей свободной валюты - это 16 центов на доходном сейфе, которые "долларовыми бумажками" не снять ни при каких обстоятельствах...
Вот, это как в шарике - не наш метод. Не обкрадывайте себя - продайте те лежащие без дела центы
К сожалению это "имасибл Райка" (с) х/ф "Цирк" (1936). Центы на "сдох" сейфе - а оттуда что-либо снять можно только если сумма больше одной целой денежной единицы (то есть 1 бакса). Да и Алла не дает по безналу продать меньше 10 целых денежных единиц в валюте. Поэтому чтобы их вывести это надо как минимум 10 баксов внести (или купить) чтобы потом продать. Нее - это не мой метод. Пусть ждут января 2022, когда ближайший трехлетний депо кончится. Так что я решил пока поддержить банк - подставить так сказать плечо в трудную минуту
- пусть пользуется - мне не жалко
У меня ситуация ровно наоборот. Жене за что то ошибочно сняли 19 центов в овер год назад, а когда разобрались, то вернули гривной. И вот жена, которая периодически платит из альфы за лицей детям, все время канючит - давай уже купим эти 19 центов, а то типа меня этот минус раздражает. И каждый раз ей объясняю, что эти 19 центов будут на нас работать ещё год, пока не закончится ее депозит
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:45
Flamingo да, достала уже эта хрень
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:51
clientage написав:
Лаана, уговорили. Пока курс до 23 не упал, нуна продать остатки
вы как с Луны, Алла меньше 1 условной единицы не покупает
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Пон 06 кві, 2020 22:56
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