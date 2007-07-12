Додано: Вів 07 кві, 2020 13:36

Stringer написав: Flamingo написав: Ибо у меня тут на сегодня (как и в начале кризиса) всей свободной валюты - это 16 центов на доходном сейфе, которые "долларовыми бумажками" не снять ни при каких обстоятельствах... Ибо у меня тут на сегодня (как и в начале кризиса) всей свободной валюты - это 16 центов на доходном сейфе, которые "долларовыми бумажками" не снять ни при каких обстоятельствах...

Вот, это как в шарике - не наш метод. Не обкрадывайте себя - продайте те лежащие без дела центы Вот, это как в шарике - не наш метод. Не обкрадывайте себя - продайте те лежащие без дела центы

К сожалению это "имасибл Райка" (с) х/ф "Цирк" (1936). Центы на "сдох" сейфе - а оттуда что-либо снять можно только если сумма больше одной целой денежной единицы (то есть 1 бакса). Да и Алла не дает по безналу продать меньше 10 целых денежных единиц в валюте. Поэтому чтобы их вывести это надо как минимум 10 баксов внести (или купить) чтобы потом продать. Нее - это не мой метод. Пусть ждут января 2022, когда ближайший трехлетний депо кончится. Так что я решил пока поддержать банк - подставить так сказать плечо в трудную минуту- пусть пользуется - мне не жалкоЗЫ, Коллеги а у вас тоже эта проверка безопасности стала вылазить в последнее время когда пишешь сообщение на форуме. Не удобно пипец. Еще если где какой "самолет" не заметишь (то есть не правильно их двухстраничную каптчу введешь), то сообщение не сохраняется. Шо за беда приключилась - та телефоне так вообще масштаба нет - хрен, что поймешь. Это как-то лечится?