Додано: Вів 07 кві, 2020 16:40

Shaman написав: newset написав: Аlександр написав: Добрый день!

Alfa_Bank , предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта.

1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом . Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте. Добрый день!, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта.1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.

С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками? С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками?

а никто не обратил внимание, что это чисто маркетинговый ход.

и в случае выплаты % в конце срока, и при выплате % в начале - банк вначале получает меньшую сумму денег, потом отдает больше. Влияет только на бухучет, когда показывается прибыль/убыток - в одном случае при открытии вклада, во втором - при закрытии - а суть одинакова а никто не обратил внимание, что это чисто маркетинговый ход.и в случае выплаты % в конце срока, и при выплате % в начале - банк вначале получает меньшую сумму денег, потом отдает больше. Влияет только на бухучет, когда показывается прибыль/убыток - в одном случае при открытии вклада, во втором - при закрытии - а суть одинакова

Не совсем, по балансу общая сумма средств привлеченных вкладов с выплатой процентов авансом будет больше, чем с выплатой в конце срока. Например, на депозит с выплатой процентов в конце срока, вкладчик положит 180 000 грн, чтобы уложиться в фонд, а на вклад с выплатой процентов авансом можно и все 200 000 грн.Да и лично я сам, если бы у меня сегодня закончился срок действия вклада, то я переложусь на 6 месяцев с капитализацией и выплатой конце срока. А вот, если Альфа предложит линейку вкладов с выплатой процентов авансом, то тогда на 12 или 18 месяцев, ориентируясь уже не на процент, а на сумму, которую сразу всю получу. Бо чем дольше срок, тем сразу больше будет сумма.