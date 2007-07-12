Аlександр написав:А "выплескиваю" здесь (а не в Привате, Моно, Форварде и пр. банках) свои "рацухи", которые мне самому же интересно будет юзать, т. к. обслуживаюсь (если до сих пор не догадались ) в этом банке.
Да Вы пишИте, никто ж Вам не говорит чтоб Вы не писали. Так что пишите! Такое всегда забавно читать.
И вправду разрешаете?! Спасибо, Flamingo
Flamingo написав:Нигде в приведенной Вами ссылке нет ни слова упоминания о том, что Альфа мне что-либо не выплатила или я что-то не получил тут в валюте. Потому как проблем с валютой с Альфой у меня не было. От слова совсем. Ибо у меня тут на сегодня (как и в начале кризиса) всей свободной валюты - это 16 центов на доходном сейфе, которые "долларовыми бумажками" не снять ни при каких обстоятельствах.
Ого! Целых 16 центов vs нескольких моих фондов.
Flamingo написав:А приведенная ссылка была написана не Вам а оф.преду, которого жалко чисто по человечески.
Alfa_Bank написав:Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.
Flamingo написав:Также как и не Вам было адресовано то сообщение, на которое Вы мне давеча ответили - оно было адресовано, не Вам а другому человеку, который просто не разобрался, "шо Ви за цабЭ". Поэтому сообщения адресованные другим людям я пишу, а вот непосредственно Ваши "прожектерские" сообщения я взял за правило не комментировать, потому как уже давно понял всю бесперспективность этого занятия.
Так и я тоже не к Вам обращался, нет, начали вставлять свои 5, вернее 16 центов, ладно, если бы еще по теме моих предложений-пожеланий.
Flamingo написав:Я бы Вам и сейчас не писал - но Вы как бы ко мне напрямую обратились - тем более в своем сообщении высказали свои ошибочные суждения о моих якобы не полученных долларовых бумажках - потому пришлось ответить.
Аlександр написав:Добрый день! Alfa_Bank, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта. 1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.
С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками?
а никто не обратил внимание, что это чисто маркетинговый ход. и в случае выплаты % в конце срока, и при выплате % в начале - банк вначале получает меньшую сумму денег, потом отдает больше. Влияет только на бухучет, когда показывается прибыль/убыток - в одном случае при открытии вклада, во втором - при закрытии - а суть одинакова
Не совсем, по балансу общая сумма средств привлеченных вкладов с выплатой процентов авансом будет больше, чем с выплатой в конце срока. Например, на депозит с выплатой процентов в конце срока, вкладчик положит 180 000 грн, чтобы уложиться в фонд, а на вклад с выплатой процентов авансом можно и все 200 000 грн.
Да и лично я сам, если бы у меня сегодня закончился срок действия вклада, то я переложусь на 6 месяцев с капитализацией и выплатой конце срока. А вот, если Альфа предложит линейку вкладов с выплатой процентов авансом, то тогда на 12 или 18 месяцев, ориентируясь уже не на процент, а на сумму, которую сразу всю получу. Бо чем дольше срок, тем сразу больше будет сумма.
По ходу Вы так и не поняли, что речь ведь шла вовсе не о разрешении или запрете... Есть такая пословица "одни думают, что пишут, а иные пишут, что думают". Но писать на свободном форуме могут, естественно, обе категории. Только надо ли? - вопрос риторический . Ну а в качестве довода меряться чьими бы то ни было несколькими фондами и вовсе не имеет никакого смысла (впрочем как и не имеет смысла большинство из того, что Вы пытаетесь в этой ветке писать). По большому счету какая разница сколько у человека в банке денег если он пишет чушь и сам придумывает факты которых на самом деле нет? С чего вы друг решили что у меня тут ВСЕГО 16 центов? Или просто прихвастнуть фондами хотелось? Но я ж не малолетка на кого подобные вещи могут произвести впечатление. Правду говорят, что за деньги ума не купишь - даже за несколько фондов. Ну а общаться с подобной категорией "писателей", извините - не мое. Ну не интересен мне в принципе уровень детского сада с его хотелками и мерянием пиписками. А посему позвольте откланяться. Как и ранее обещаю скролить ваши месиджи - бессмысленные и беспощадные - тут даже специальный функционал для этого на формуе имеется. Удобно!
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kreuz написав:...її наявність справді означає пропозицію Альфи збільшити ліміт, кому його збільшення попередньо схвалено.
Вот только в поле надо ввести правильный код (сумму) ибо уже две попытки делал, а всё в увеличении отказывают. :/ Где узнать этот код? Карту Максимум, лимит минимальный.
Раньше вводил сколько хотел, а увеличивали всегда на не более 5К. Сейчас идет отказ, походу нет никакого предварительного согласования, просто время пришло клиенту кнопку показать - показали... Еще могут затребовать доп. инфо с полями домашнего адреса, где нельзя дом с буквой ввести... Потом вроде кое-как пробрался через эту форму, но толку 0. У меня, конечно лимит не самый маленький, но смысл светить предложение, которое ни о чем?