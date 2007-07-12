Додано: Вів 07 кві, 2020 17:32

Аlександр написав: И вправду разрешаете?! Спасибо, Flamingo И вправду разрешаете?! Спасибо, Flamingo

По ходу Вы так и не поняли, что речь ведь шла вовсе не о разрешении или запрете... Есть такая пословица "одни думают, что пишут, а иные пишут, что думают". Но писать на свободном форуме могут, естественно, обе категории. Только надо ли? - вопрос риторическийНу а в качестве довода меряться чьими бы то ни было несколькими фондами и вовсе не имеет никакого смысла (впрочем как и не имеет смысла большинство из того, что Вы пытаетесь в этой ветке писать). По большому счету какая разница сколько у человека в банке денег если он пишет чушь и сам придумывает факты которых на самом деле нет? С чего вы друг решили что у меня тут ВСЕГО 16 центов? Или просто прихвастнуть фондами хотелось?Но я ж не малолетка на кого подобные вещи могут произвести впечатление. Правду говорят, что за деньги ума не купишь - даже за несколько фондов. Ну а общаться с подобной категорией "писателей", извините - не мое. Ну не интересен мне в принципе уровень детского сада с его хотелками и мерянием пиписками. А посему позвольте откланяться. Как и ранее обещаю скролить ваши месиджи - бессмысленные и беспощадные - тут даже специальный функционал для этого на формуе имеется. Удобно!