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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8423842484258426>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:11

  Flamingo написав:
  Аlександр написав:А "выплескиваю" здесь (а не в Привате, Моно, Форварде и пр. банках) свои "рацухи", которые мне самому же интересно будет юзать, т. к. обслуживаюсь (если до сих пор не догадались :roll: ) в этом банке.

Да Вы пишИте, никто ж Вам не говорит чтоб Вы не писали. Так что пишите! Такое всегда забавно читать.

И вправду разрешаете?! Спасибо, Flamingo 8)
  Flamingo написав:Нигде в приведенной Вами ссылке нет ни слова упоминания о том, что Альфа мне что-либо не выплатила или я что-то не получил тут в валюте. Потому как проблем с валютой с Альфой у меня не было. От слова совсем. Ибо у меня тут на сегодня (как и в начале кризиса) всей свободной валюты - это 16 центов на доходном сейфе, которые "долларовыми бумажками" не снять ни при каких обстоятельствах.

Ого! Целых 16 центов vs нескольких моих фондов. :oops:
  Flamingo написав:А приведенная ссылка была написана не Вам а оф.преду, которого жалко чисто по человечески.

Жалость, что называется, не бей лежачего. Представитель банка все ведь четко сказала:
  Alfa_Bank написав:Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.

  Flamingo написав:Также как и не Вам было адресовано то сообщение, на которое Вы мне давеча ответили - оно было адресовано, не Вам а другому человеку, который просто не разобрался, "шо Ви за цабЭ". Поэтому сообщения адресованные другим людям я пишу, а вот непосредственно Ваши "прожектерские" сообщения я взял за правило не комментировать, потому как уже давно понял всю бесперспективность этого занятия.

Так и я тоже не к Вам обращался, нет, начали вставлять свои 5, вернее 16 центов, ладно, если бы еще по теме моих предложений-пожеланий.
  Flamingo написав:Я бы Вам и сейчас не писал - но Вы как бы ко мне напрямую обратились - тем более в своем сообщении высказали свои ошибочные суждения о моих якобы не полученных долларовых бумажках - потому пришлось ответить.

Каков привет, таков ответ!
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:40

  Shaman написав:
  newset написав:
  Аlександр написав:Добрый день!
Alfa_Bank, предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта.
1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом. Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.

С какой кстати Банк Вам должен платить %% наперед? Может для начала начислять %% наперед на кредитные средства, чтобы затем рассчитываться с вкладчиками?

а никто не обратил внимание, что это чисто маркетинговый ход.
и в случае выплаты % в конце срока, и при выплате % в начале - банк вначале получает меньшую сумму денег, потом отдает больше. Влияет только на бухучет, когда показывается прибыль/убыток - в одном случае при открытии вклада, во втором - при закрытии - а суть одинакова

Не совсем, по балансу общая сумма средств привлеченных вкладов с выплатой процентов авансом будет больше, чем с выплатой в конце срока. Например, на депозит с выплатой процентов в конце срока, вкладчик положит 180 000 грн, чтобы уложиться в фонд, а на вклад с выплатой процентов авансом можно и все 200 000 грн.

Да и лично я сам, если бы у меня сегодня закончился срок действия вклада, то я переложусь на 6 месяцев с капитализацией и выплатой конце срока. А вот, если Альфа предложит линейку вкладов с выплатой процентов авансом, то тогда на 12 или 18 месяцев, ориентируясь уже не на процент, а на сумму, которую сразу всю получу. Бо чем дольше срок, тем сразу больше будет сумма.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:16

  Аlександр написав:Представитель банка все ведь четко сказала:
  Alfa_Bank написав:Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.

И что тут чёткого ? Типичная отмазка ниачём, в стиле "как только так и сразу".
Фламинго правильно посоветовал, что если не можешь ответить честно - лучше вообще не отвечать
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:32

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:И вправду разрешаете?! Спасибо, Flamingo 8)

По ходу Вы так и не поняли, что речь ведь шла вовсе не о разрешении или запрете... Есть такая пословица "одни думают, что пишут, а иные пишут, что думают". Но писать на свободном форуме могут, естественно, обе категории. Только надо ли? - вопрос риторический ;).
Ну а в качестве довода меряться чьими бы то ни было несколькими фондами и вовсе не имеет никакого смысла (впрочем как и не имеет смысла большинство из того, что Вы пытаетесь в этой ветке писать). По большому счету какая разница сколько у человека в банке денег если он пишет чушь и сам придумывает факты которых на самом деле нет? С чего вы друг решили что у меня тут ВСЕГО 16 центов? Или просто прихвастнуть фондами хотелось? ;) Но я ж не малолетка на кого подобные вещи могут произвести впечатление. Правду говорят, что за деньги ума не купишь - даже за несколько фондов. Ну а общаться с подобной категорией "писателей", извините - не мое. Ну не интересен мне в принципе уровень детского сада с его хотелками и мерянием пиписками. А посему позвольте откланяться. Как и ранее обещаю скролить ваши месиджи - бессмысленные и беспощадные - тут даже специальный функционал для этого на формуе имеется. Удобно!
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:02

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Интересно, а как сейчас в банке проводят идентификацию, заставляют снять маску и сразу штраф выписывают за нарушение масочного режима? Или делают фото прямо в маске (при выдаче карты)?


Вчора отримував картку. Працівники сиділи з масками на шиї, пані, що мене обслуговувала оділа респіратор через деякий час. На фотку знімав маску.

  Аlександр написав:если Альфа предложит линейку вкладов с выплатой процентов авансом


Колись такий депо мав в Ідеї. І ще вроді було в деяких банках.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:28

  MASolomko написав:
  kreuz написав:...її наявність справді означає пропозицію Альфи збільшити ліміт, кому його збільшення попередньо схвалено.
Вот только в поле надо ввести правильный код (сумму) ибо уже две попытки делал, а всё в увеличении отказывают. :/ Где узнать этот код? :D
Карту Максимум, лимит минимальный.

Раньше вводил сколько хотел, а увеличивали всегда на не более 5К. Сейчас идет отказ, походу нет никакого предварительного согласования, просто время пришло клиенту кнопку показать - показали...
Еще могут затребовать доп. инфо с полями домашнего адреса, где нельзя дом с буквой ввести... Потом вроде кое-как пробрался через эту форму, но толку 0. У меня, конечно лимит не самый маленький, но смысл светить предложение, которое ни о чем?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:53

Re: Альфа-Банк

Подскажите, а какая сейчас ситуация с выдачей доллара? Выдают?
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:04

  Andreww написав:Подскажите, а какая сейчас ситуация с выдачей доллара? Выдают?

Теж цікаво.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:19

  mustbe написав:
  Аlександр написав:Представитель банка все ведь четко сказала:
  Alfa_Bank написав:Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.

И что тут чёткого ? Типичная отмазка ниачём, в стиле "как только так и сразу".
Фламинго правильно посоветовал, что если не можешь ответить честно - лучше вообще не отвечать

Ага, держа людей в неведении. Или еще даже лучше, на пике паники с форума уйти. С тех пор прошло две недели. Проблема с выдачей налбакса все еще актуальна?
  Flamingo написав:
  Аlександр написав:И вправду разрешаете?! Спасибо, Flamingo 8)

По ходу Вы так и не поняли, что речь ведь шла вовсе не о разрешении или запрете... Есть такая пословица "одни думают, что пишут, а иные пишут, что думают". Но писать на свободном форуме могут, естественно, обе категории. Только надо ли? - вопрос риторический ;).

Конечно, если есть конкретные предложения, пожелания, замечания, тем более вынося их на все общее обсуждение, вдруг кто-то дополнит то, что упустил или еще даже лучше предложит.
  Flamingo написав:Ну а в качестве довода меряться чьими бы то ни было несколькими фондами и вовсе не имеет никакого смысла (впрочем как и не имеет смысла большинство из того, что Вы пытаетесь в этой ветке писать). По большому счету какая разница сколько у человека в банке денег если он пишет чушь и сам придумывает факты которых на самом деле нет?

Я не меряюсь, просто на своем примере привожу, что имея сумму в несколько фондов, я не кипишую от малейшего чиха или же жалуюсь по малейшему поводу. Бо есть такая категория людей, у которых вклад 16 центов, а гонора на миллион. И уж тем более не разрешаю / запрещаю кому-то что-либо писать, разве что за исключением тех, у кого кроме благой озабоченности, в банке вообще ничего нет.
  Flamingo написав:С чего вы друг решили что у меня тут ВСЕГО 16 центов? Или просто прихвастнуть фондами хотелось? ;)

Сами ж тогда написали, бумажных долларов нет (а значит и проблем с получением долларов тоже нет), только 16 центов.
  Flamingo написав:А посему позвольте откланяться. Как и ранее обещаю скролить ваши месиджи - бессмысленные и беспощадные - тут даже специальный функционал для этого на формуе имеется. Удобно!

Зображення
Все. Спрятался 8)
  Ой+ написав:
  Аlександр написав:если Альфа предложит линейку вкладов с выплатой процентов авансом


Колись такий депо мав в Ідеї. І ще вроді було в деяких банках.

В ОТП был с 99% годовых в первый месяц и по 0.01% во все остальные.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:25

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:В ОТП был с 99% годовых в первый месяц и по 0.01% во все остальные.

Малувато.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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