RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8423842484258426

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1026
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1026
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:В ОТП был с 99% годовых в первый месяц и по 0.01% во все остальные.

Малувато.

Зато сразу. А где сейчас много :roll:
Аlександр
 
Повідомлень: 3485
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8423842484258426
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BVA1, melkh і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1785, 1786, 1787
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17860 2510003
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 20:10
Порт
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3984, 3985, 3986
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
39854 4832924
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:14
Квесторе_поверніться
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 35, 36, 37
Модератор » Пон 21 гру, 2015 19:09
367 74120
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 18:47
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17861)
07.04.2020 20:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.