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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 19:29
Квесторе_поверніться написав: Аlександр написав:
В ОТП был с 99% годовых в первый месяц и по 0.01% во все остальные.
Малувато.
Зато сразу. А где сейчас много
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Аlександр
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