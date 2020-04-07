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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8423842484258426

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:В ОТП был с 99% годовых в первый месяц и по 0.01% во все остальные.

Малувато.

Зато сразу. А где сейчас много :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:28

орехи

сколько насыпают, если выбрана категория АЗС и есть акция 5% Глушко ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:42

Re: Альфа-Банк

SILVER_UA написав:сколько насыпают, если выбрана категория АЗС и есть акция 5% Глушко ?
Якщо по аналогії з іншими партнерками, то 5%+% за АЗС в теорії.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:46

  Seva написав:
  clientage написав:Лаана, уговорили. Пока курс до 23 не упал, нуна продать остатки

вы как с Луны, Алла меньше 1 условной единицы не покупает :mrgreen:

Мне вааще казалось, шо от 10уе тока :mrgreen:
Пофиг, находу разберемся
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:49

  prodigy написав:
  Hack-Stock написав:
  diagnostika написав:Опять развели на 60 грн...
5 апреля оплатил задолженность по карте (расчетный период заканчивается 6 апреля).
Но 6 апреля вечером таки сняли эти 60 грн. за РКО, которые вообще-то снимаются только при наличии задолженности.
Ну что за скотство

5 число выходной день, нужно было гаситься 3-его в пятницу



в сообщениях не указывается, как гасили долг. По идее терминал Cashin сразу зачисляет, независимо выходной или нет
  prodigy написав:у меня в январе сняли 812грн, погасил карту 23 в четверг (расчетный 25числа), после того как сняли деньги, написали, что рекомендовано платить платить 20-го числа

п.с. закрыл карту на*рен (максимум готивка)


так у Вас сняли комиссию или %? % и должны были снять
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:17

Re: Альфа-Банк

валюту со счетов и депо отдают
но церемониал с записью только через отделение, в к-рое дозвониться нереально, а нужно ходить 2 раза - очень неудобно
можно было бы добавить в приложении форму заявки валюты, а подтверждение приходило бы в виде смс или push с датой, когда можно забирать
в принципе, может повезти, и отдадут сразу, но все зависит от конкретной ситуации в конкретном отделении

PS мне выдали купюрами еще 2006 года ) без замечаний, только давно таких в банках не видела...
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:08

Re: Альфа-Банк

А давно рассрочки в мобильном появились?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 04:43

  Skiw написав:А давно рассрочки в мобильном появились?

Може десь перед карантином обнову з розсрочками викотили.
Кочевник
 
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