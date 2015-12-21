Alfa_Bank, доброго здоров'ячка.
А в апликухе уже восстановили возможность отображения в сохраненном шаблоне Назначения платежа?
А то я до сих пор сижу на 3.13.1
А тама Рассрочки не отображаются
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:21
Alfa_Bank, доброго здоров'ячка.
А в апликухе уже восстановили возможность отображения в сохраненном шаблоне Назначения платежа?
А то я до сих пор сижу на 3.13.1
А тама Рассрочки не отображаются
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:23
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:36
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