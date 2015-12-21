clientage написав:Alfa_Bank, доброго здоров'ячка. А в апликухе уже восстановили возможность отображения в сохраненном шаблоне Назначения платежа? А то я до сих пор сижу на 3.13.1 А тама Рассрочки не отображаются
clientage написав:Alfa_Bank, доброго здоров'ячка. А в апликухе уже восстановили возможность отображения в сохраненном шаблоне Назначения платежа? А то я до сих пор сижу на 3.13.1 А тама Рассрочки не отображаются
clientage, добрый день. Пока нет(
Кааак, и они до сих пор пьют смузи, а я от мучаюся?! Они хоть понимают, шо по сути дела их функционалом нихто не пользуется, т.к. это невозможно?! Месяц никто даже не пробует сделать оплату по старым шалонам в апликухе! Пимпу Мои Шаблоны в апликухе мона просто вычеркнуть! Ганьба
clientage написав:Alfa_Bank, доброго здоров'ячка. А в апликухе уже восстановили возможность отображения в сохраненном шаблоне Назначения платежа? А то я до сих пор сижу на 3.13.1 А тама Рассрочки не отображаются
clientage, добрый день. Пока нет(
Кааак, и они до сих пор пьют смузи, а я от мучаюся?! Они хоть понимают, шо по сути дела их функционалом нихто не пользуется, т.к. это невозможно?! Месяц никто даже не пробует сделать оплату по старым шалонам в апликухе! Пимпу Мои Шаблоны в апликухе мона просто вычеркнуть! Ганьба
Мы стараемся, правда, но есть некоторые сложности.
clientage написав:Кааак, и они до сих пор пьют смузи, а я от мучаюся?! Они хоть понимают, шо по сути дела их функционалом нихто не пользуется, т.к. это невозможно?! Месяц никто даже не пробует сделать оплату по старым шалонам в апликухе! Пимпу Мои Шаблоны в апликухе мона просто вычеркнуть! Ганьба
Мы стараемся, правда, но есть некоторые сложности.
Просто откатитесь на 3.13.1, и на неё поновой накатите новую Обменку и блок Рассрочки. Или Смузисты еще чото новое замутили за это время? Выписку шоли притачали?
Alfa_Bank, хелп Лет 100 не пользовался Рассрочками, и вот решил побаловаться А мона при кредлимите чуток больше 30К оформить в текущем РП Рассрочек на 45К?! Т.е. погашая текущую задолженность по мере необходимости. Например, такое возможно увидеть в МАБе?
Доступний кредит 200 UAH (ліміт: 30 200,00 UAH) Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату немає Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" -45 000,00 UAH Загальний баланс -30 000,00 UAH
Или Альфа не даст оформить очередную рассрочку, уже превышающую сумму кредлимита?