RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8425842684278428>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:21

Alfa_Bank, доброго здоров'ячка.
А в апликухе уже восстановили возможность отображения в сохраненном шаблоне Назначения платежа?
А то я до сих пор сижу на 3.13.1 :cry:
А тама Рассрочки не отображаются :cry: :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30985
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2471 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:23

Re: Альфа-Банк

Зберіг в шаблони "Платіж online між карами різних клієнтів". Повторно викликаю шаблон і відправляю платіж невідомому $ownerName.Зображення
Кочевник
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 16.02.17
Подякував: 233 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:36

  clientage написав:Alfa_Bank, доброго здоров'ячка.
А в апликухе уже восстановили возможность отображения в сохраненном шаблоне Назначения платежа?
А то я до сих пор сижу на 3.13.1 :cry:
А тама Рассрочки не отображаются :cry: :cry:

clientage, добрый день. Пока нет(
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8468
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:39

  Кочевник написав:Зберіг в шаблони "Платіж online між карами різних клієнтів". Повторно викликаю шаблон і відправляю платіж невідомому $ownerName.Зображення

Напишіть, будь-ласка, яким браузером користуєтесь. Відправлю на аналіз.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8468
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:41

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Зберіг в шаблони "Платіж online між карами різних клієнтів". Повторно викликаю шаблон і відправляю платіж невідомому $ownerName.

Напишіть, будь-ласка, яким браузером користуєтесь. Відправлю на аналіз.

Opera і Firefox. Windows7 x64.
Кочевник
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 16.02.17
Подякував: 233 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:42

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Зберіг в шаблони "Платіж online між карами різних клієнтів". Повторно викликаю шаблон і відправляю платіж невідомому $ownerName.

Напишіть, будь-ласка, яким браузером користуєтесь. Відправлю на аналіз.

Opera і Firefox. Windows7 x64.

Дякую. Перенаправила.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8468
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:46

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, доброго здоров'ячка.
А в апликухе уже восстановили возможность отображения в сохраненном шаблоне Назначения платежа?
А то я до сих пор сижу на 3.13.1 :cry:
А тама Рассрочки не отображаются :cry: :cry:

clientage, добрый день. Пока нет(

Кааак, и они до сих пор пьют смузи, а я от мучаюся?! :shock:
Они хоть понимают, шо по сути дела их функционалом нихто не пользуется, т.к. это невозможно?! Месяц никто даже не пробует сделать оплату по старым шалонам в апликухе!
Пимпу Мои Шаблоны в апликухе мона просто вычеркнуть! Ганьба :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30985
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2471 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:56

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, доброго здоров'ячка.
А в апликухе уже восстановили возможность отображения в сохраненном шаблоне Назначения платежа?
А то я до сих пор сижу на 3.13.1 :cry:
А тама Рассрочки не отображаются :cry: :cry:

clientage, добрый день. Пока нет(

Кааак, и они до сих пор пьют смузи, а я от мучаюся?! :shock:
Они хоть понимают, шо по сути дела их функционалом нихто не пользуется, т.к. это невозможно?! Месяц никто даже не пробует сделать оплату по старым шалонам в апликухе!
Пимпу Мои Шаблоны в апликухе мона просто вычеркнуть! Ганьба :evil:

Мы стараемся, правда, но есть некоторые сложности.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8468
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:02

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Кааак, и они до сих пор пьют смузи, а я от мучаюся?! :shock:
Они хоть понимают, шо по сути дела их функционалом нихто не пользуется, т.к. это невозможно?! Месяц никто даже не пробует сделать оплату по старым шалонам в апликухе!
Пимпу Мои Шаблоны в апликухе мона просто вычеркнуть! Ганьба :evil:

Мы стараемся, правда, но есть некоторые сложности.

Просто откатитесь на 3.13.1, и на неё поновой накатите новую Обменку и блок Рассрочки.
Или Смузисты еще чото новое замутили за это время? :wink:
Выписку шоли притачали?

ПС. Верните Лёшика :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30985
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2471 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:17

Alfa_Bank, хелп :)
Лет 100 не пользовался Рассрочками, и вот решил побаловаться :)
А мона при кредлимите чуток больше 30К оформить в текущем РП Рассрочек на 45К?!
Т.е. погашая текущую задолженность по мере необходимости.
Например, такое возможно увидеть в МАБе?
Доступний кредит 200 UAH (ліміт: 30 200,00 UAH)
Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату немає
Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" -45 000,00 UAH
Загальний баланс -30 000,00 UAH

Или Альфа не даст оформить очередную рассрочку, уже превышающую сумму кредлимита?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30985
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2471 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8425842684278428>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3984, 3985, 3986
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
39859 4833996
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 13:06
Игорь Алексеевич
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 35, 36, 37
Модератор » Пон 21 гру, 2015 19:09
368 74322
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 11:28
Marica
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 683, 684, 685
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6840 1574628
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 20:32
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1399)
08.04.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.