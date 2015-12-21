clientage написав:Alfa_Bank, хелп
Лет 100 не пользовался Рассрочками, и вот решил побаловаться
А мона при кредлимите чуток больше 30К оформить в текущем РП Рассрочек на 45К?!
Т.е. погашая текущую задолженность по мере необходимости.
Например, такое возможно увидеть в МАБе?Доступний кредит 200 UAH (ліміт: 30 200,00 UAH)
Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату немає
Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" -45 000,00 UAH
Загальний баланс -30 000,00 UAH
Или Альфа не даст оформить очередную рассрочку, уже превышающую сумму кредлимита?
Сумма рассрочки не может превышать текущий доступный лимит на карте.