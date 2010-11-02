clientage написав:Alfa_Bank, хелп Лет 100 не пользовался Рассрочками, и вот решил побаловаться А мона при кредлимите чуток больше 30К оформить в текущем РП Рассрочек на 45К?! Т.е. погашая текущую задолженность по мере необходимости. Например, такое возможно увидеть в МАБе?
Доступний кредит 200 UAH (ліміт: 30 200,00 UAH) Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату немає Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" -45 000,00 UAH Загальний баланс -30 000,00 UAH
Или Альфа не даст оформить очередную рассрочку, уже превышающую сумму кредлимита?
Сумма рассрочки не может превышать текущий доступный лимит на карте.
clientage написав:Alfa_Bank, хелп Лет 100 не пользовался Рассрочками, и вот решил побаловаться А мона при кредлимите чуток больше 30К оформить в текущем РП Рассрочек на 45К?! Т.е. погашая текущую задолженность по мере необходимости. Например, такое возможно увидеть в МАБе?
Доступний кредит 200 UAH (ліміт: 30 200,00 UAH) Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату немає Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" -45 000,00 UAH Загальний баланс -30 000,00 UAH
Или Альфа не даст оформить очередную рассрочку, уже превышающую сумму кредлимита?
Сумма рассрочки не может превышать текущий доступный лимит на карте.
Именно доступный лимит ВСЕГДА ж можно увеличить, загасив часть текущей задолженности. А вот СУММА Рассрочек может ПРЕВЫШАТЬ сам кредлимит (в примере это 30200грн)?