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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8425842684278428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:52

  clientage написав:Alfa_Bank, хелп :)
Лет 100 не пользовался Рассрочками, и вот решил побаловаться :)
А мона при кредлимите чуток больше 30К оформить в текущем РП Рассрочек на 45К?!
Т.е. погашая текущую задолженность по мере необходимости.
Например, такое возможно увидеть в МАБе?
Доступний кредит 200 UAH (ліміт: 30 200,00 UAH)
Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату немає
Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" -45 000,00 UAH
Загальний баланс -30 000,00 UAH

Или Альфа не даст оформить очередную рассрочку, уже превышающую сумму кредлимита?

Сумма рассрочки не может превышать текущий доступный лимит на карте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:24

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, хелп :)
Лет 100 не пользовался Рассрочками, и вот решил побаловаться :)
А мона при кредлимите чуток больше 30К оформить в текущем РП Рассрочек на 45К?!
Т.е. погашая текущую задолженность по мере необходимости.
Например, такое возможно увидеть в МАБе?
Доступний кредит 200 UAH (ліміт: 30 200,00 UAH)
Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату немає
Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" -45 000,00 UAH
Загальний баланс -30 000,00 UAH

Или Альфа не даст оформить очередную рассрочку, уже превышающую сумму кредлимита?

Сумма рассрочки не может превышать текущий доступный лимит на карте.

Именно доступный лимит ВСЕГДА ж можно увеличить, загасив часть текущей задолженности.
А вот СУММА Рассрочек может ПРЕВЫШАТЬ сам кредлимит (в примере это 30200грн)?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:29

  clientage написав:Именно доступный лимит ВСЕГДА ж можно увеличить, загасив часть текущей задолженности.
А вот СУММА Рассрочек может ПРЕВЫШАТЬ сам кредлимит (в примере это 30200грн)?

Не может.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:52

Чи буде нараховано кешбек при оплаті не через сайт а в самому магазині Ельдорадо при отриманні товару?
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:58

  miltador написав:Чи буде нараховано кешбек при оплаті не через сайт а в самому магазині Ельдорадо при отриманні товару?

miltador, доброго дня. Умови діють виключно за оплату карткою, що є учасником програми лояльності банку, через сайт партнера http://www.eldorado.ua.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:34

  Alfa_Bank написав:
  miltador написав:Чи буде нараховано кешбек при оплаті не через сайт а в самому магазині Ельдорадо при отриманні товару?

miltador, доброго дня. Умови діють виключно за оплату карткою, що є учасником програми лояльності банку, через сайт партнера http://www.eldorado.ua.

Это в этом месяце изменили условия на этот бонус ? В марте точно платил по похожему предложению в магазине на кассе и получал 5%.
Кстати при оплате через сайт у Эльдорадо какой MCC ?
SILVER_UA
 
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clientage

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