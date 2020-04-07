Arien, добрый день. Это только по акции 5% в Эльдорадо. Повышенных категорий супербонусов это не касается.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:51
Arien, добрый день. Это только по акции 5% в Эльдорадо. Повышенных категорий супербонусов это не касается.
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:57
Эльдорадо интернет
подскажите пожалуйста MCC
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:04
Re: Альфа-Банк
17К грн на месте заплатили или ждете постановы?
Как бы нарушение масочного режима в публичном месте... да еще и с фотофиксацией.... С вас 17К, а с должностного лица (сотрудника банка) предложившего/заставившего это сделать вроде как 34К...
Альфа-банк - может вы как-то в условиях карантина не будете нарушать масочный режим у себя в отделениях?
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:04
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:32
ol_zy, добрый день. Процедура выдачи карты обязательно сопровождается фото клиента. Чтобы эти несколько секунд были для него безопасными, мы выполняем все необходимые санитарные требования, в частности, присутствие в банке до 2-х клиентов, с соблюдением дистанции, дополнительная уборка с дезинфицирующими средствами в течение рабочего дня, перерывы на проветривание, использование персоналом средств защиты и дезинфекции.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 08 кві, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:33
ДЛя фото слід виходити з приміщення банки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Basilio2020, Google Adsense [Bot], MaximS, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|