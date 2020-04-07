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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8426842784288429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:51

  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:SILVER_UA, добрый день. С 1.04.20 кэшбек начисляется только на покупки онлайн в интернет-магазинах.


Добрый день! так по всей категории "Техника"? или это касается только спец. предложения по Эльдорадо?

Arien, добрый день. Это только по акции 5% в Эльдорадо. Повышенных категорий супербонусов это не касается.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:57

Эльдорадо интернет

подскажите пожалуйста MCC
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:04

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:Вчора отримував картку. Працівники сиділи з масками на шиї, пані, що мене обслуговувала оділа респіратор через деякий час. На фотку знімав маску.

17К грн на месте заплатили или ждете постановы? :wink:
Как бы нарушение масочного режима в публичном месте... да еще и с фотофиксацией.... С вас 17К, а с должностного лица (сотрудника банка) предложившего/заставившего это сделать вроде как 34К... :twisted:
Альфа-банк - может вы как-то в условиях карантина не будете нарушать масочный режим у себя в отделениях?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:04

  SILVER_UA написав:подскажите пожалуйста MCC

МСС не подскажу, к сожалению.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8475
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:32

  ol_zy написав:
  Ой+ написав:Вчора отримував картку. Працівники сиділи з масками на шиї, пані, що мене обслуговувала оділа респіратор через деякий час. На фотку знімав маску.

17К грн на месте заплатили или ждете постановы? :wink:
Как бы нарушение масочного режима в публичном месте... да еще и с фотофиксацией.... С вас 17К, а с должностного лица (сотрудника банка) предложившего/заставившего это сделать вроде как 34К... :twisted:
Альфа-банк - может вы как-то в условиях карантина не будете нарушать масочный режим у себя в отделениях?

ol_zy, добрый день. Процедура выдачи карты обязательно сопровождается фото клиента. Чтобы эти несколько секунд были для него безопасными, мы выполняем все необходимые санитарные требования, в частности, присутствие в банке до 2-х клиентов, с соблюдением дистанции, дополнительная уборка с дезинфицирующими средствами в течение рабочего дня, перерывы на проветривание, использование персоналом средств защиты и дезинфекции.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 08 кві, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8475
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 738 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:33

  ol_zy написав:
  Ой+ написав:Вчора отримував картку. Працівники сиділи з масками на шиї, пані, що мене обслуговувала оділа респіратор через деякий час. На фотку знімав маску.

17К грн на месте заплатили или ждете постановы? :wink:
Как бы нарушение масочного режима в публичном месте... да еще и с фотофиксацией.... С вас 17К, а с должностного лица (сотрудника банка) предложившего/заставившего это сделать вроде как 34К... :twisted:
Альфа-банк - может вы как-то в условиях карантина не будете нарушать масочный режим у себя в отделениях?

ДЛя фото слід виходити з приміщення банки. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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