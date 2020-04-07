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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:51
Arien написав: Alfa_Bank написав:
SILVER_UA, добрый день. С 1.04.20 кэшбек начисляется только на покупки онлайн в интернет-магазинах.
Добрый день! так по всей категории "Техника"? или это касается только спец. предложения по Эльдорадо?
Arien, добрый день. Это только по акции 5% в Эльдорадо. Повышенных категорий супербонусов это не касается.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:57
подскажите пожалуйста MCC
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SILVER_UA
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Додано: Сер 08 кві, 2020 15:04
Ой+ написав:
Вчора отримував картку. Працівники сиділи з масками на шиї, пані, що мене обслуговувала оділа респіратор через деякий час. На фотку знімав маску.
17К грн на месте заплатили или ждете постановы?
Как бы нарушение масочного режима в публичном месте... да еще и с фотофиксацией.... С вас 17К, а с должностного лица (сотрудника банка) предложившего/заставившего это сделать вроде как 34К...
Альфа-банк - может вы как-то в условиях карантина не будете нарушать масочный режим у себя в отделениях?
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ol_zy
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Додано: Сер 08 кві, 2020 15:04
SILVER_UA написав:
подскажите пожалуйста MCC
МСС не подскажу, к сожалению.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 15:32
ol_zy написав: Ой+ написав:
Вчора отримував картку. Працівники сиділи з масками на шиї, пані, що мене обслуговувала оділа респіратор через деякий час. На фотку знімав маску.
17К грн на месте заплатили или ждете постановы?
Как бы нарушение масочного режима в публичном месте... да еще и с фотофиксацией.... С вас 17К, а с должностного лица (сотрудника банка) предложившего/заставившего это сделать вроде как 34К...
Альфа-банк - может вы как-то в условиях карантина не будете нарушать масочный режим у себя в отделениях?
ol_zy, добрый день. Процедура выдачи карты обязательно сопровождается фото клиента. Чтобы эти несколько секунд были для него безопасными, мы выполняем все необходимые санитарные требования, в частности, присутствие в банке до 2-х клиентов, с соблюдением дистанции, дополнительная уборка с дезинфицирующими средствами в течение рабочего дня, перерывы на проветривание, использование персоналом средств защиты и дезинфекции.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Сер 08 кві, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 08 кві, 2020 15:33
ol_zy написав: Ой+ написав:
Вчора отримував картку. Працівники сиділи з масками на шиї, пані, що мене обслуговувала оділа респіратор через деякий час. На фотку знімав маску.
17К грн на месте заплатили или ждете постановы?
Как бы нарушение масочного режима в публичном месте... да еще и с фотофиксацией.... С вас 17К, а с должностного лица (сотрудника банка) предложившего/заставившего это сделать вроде как 34К...
Альфа-банк - может вы как-то в условиях карантина не будете нарушать масочный режим у себя в отделениях?
ДЛя фото слід виходити з приміщення банки.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:17
Квесторе_поверніться написав:
ДЛя фото слід виходити з приміщення банки.
Гораздо проще, использовать архивную фотку, или с паспорта перефоткать. Все остальное - розповюдження зарази.
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wig
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:55
Ой+ написав:
Вчора отримував картку. Працівники сиділи з масками на шиї, пані, що мене обслуговувала оділа респіратор через деякий час.
да хоть на п***е. Законом не определено куда и как ее одевать надо.
Вообщем как и закона нет, что ее одевать надо вообще. Но в АТБ могут не пустить
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Ромасик
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