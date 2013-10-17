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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:08
clientage
рассрочку можно оформить только на кредитные деньги даже если вы закинули 15К и что то купили на 45К. рассрочку даст оформить только на 30К кредитных.
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mephala
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:14
Ромасик написав:
Вообщем как и закона нет, что ее одевать надо вообще.
ну можете побыковать в суде
а вообще расстрел на месте без маски пошептал бы
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mephala
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:22
clientage написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, доброго здоров'ячка.
А в апликухе уже восстановили возможность отображения в сохраненном шаблоне Назначения платежа?
А то я до сих пор сижу на 3.13.1
А тама Рассрочки не отображаются
clientage, добрый день. Пока нет(
Кааак, и они до сих пор пьют смузи, а я от мучаюся?!
Они хоть понимают, шо по сути дела их функционалом нихто не пользуется, т.к. это невозможно?! Месяц никто даже не пробует сделать оплату по старым шалонам в апликухе!
Пимпу Мои Шаблоны в апликухе мона просто вычеркнуть! Ганьба
Зачем мучиться? Просто перестал пользоваться ап-й.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:24
mephala написав:clientage
рассрочку можно оформить только на кредитные деньги даже если вы закинули 15К и что то купили на 45К. рассрочку даст оформить только на 30К кредитных.
Этааа, я ваащета про: купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, ....
вот скока так мона делать в пределах одного РП если у меня кредлимит 30К?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:26
clientage написав: mephala написав:clientage
рассрочку можно оформить только на кредитные деньги даже если вы закинули 15К и что то купили на 45К. рассрочку даст оформить только на 30К кредитных.
Этааа, я ваащета про: купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, ....
вот скока так мона делать в пределах одного РП если у меня кредлимит 30К?
не. так не прокатит.
у вас на первой итерации "погасил задолженность на 15К" появится своих 15К.
рассрочка она ж уменьшает доступный лимит внутри которого вы крутитесь.
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mephala
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:29
mephala написав:
рассрочка она ж уменьшает доступный лимит внутри которого вы крутитесь
Хм. Вот чото у меня не уменшился этот лимит, поэтому созрел коварный план
Пока наблюдаю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:34
Я видел, спасибо, просто в Альфе часто происходят изменения и хотелось бы получить ответ представителя банка как обстоят дела сейчас, представитель банка меня ни разу ещё не подвела в отличии от самого банка.
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velvet
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:36
clientage написав: mephala написав:
рассрочка она ж уменьшает доступный лимит внутри которого вы крутитесь
Хм. Вот чото у меня не уменшился этот лимит, поэтому созрел коварный план
Пока наблюдаю
общий лимит не уменьшится. он же состоит из доступного + рассрочки.
но тот внутри которого вы крутитесь уменьшается на размер рассрочек.
от закиньте деньги и увидете что у вас они будут числиться как свои.
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mephala
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