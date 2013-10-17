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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8427842884298430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:08

clientage
рассрочку можно оформить только на кредитные деньги даже если вы закинули 15К и что то купили на 45К. рассрочку даст оформить только на 30К кредитных.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:14

  Ромасик написав:Вообщем как и закона нет, что ее одевать надо вообще.


ну можете побыковать в суде :lol:
а вообще расстрел на месте без маски пошептал бы :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:22

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 08 кві, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:24

  mephala написав:clientage
рассрочку можно оформить только на кредитные деньги даже если вы закинули 15К и что то купили на 45К. рассрочку даст оформить только на 30К кредитных.

Этааа, я ваащета про: купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, ....
вот скока так мона делать в пределах одного РП если у меня кредлимит 30К?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:26

  clientage написав:
  mephala написав:clientage
рассрочку можно оформить только на кредитные деньги даже если вы закинули 15К и что то купили на 45К. рассрочку даст оформить только на 30К кредитных.

Этааа, я ваащета про: купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, ....
вот скока так мона делать в пределах одного РП если у меня кредлимит 30К?


не. так не прокатит.
у вас на первой итерации "погасил задолженность на 15К" появится своих 15К.
рассрочка она ж уменьшает доступный лимит внутри которого вы крутитесь.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:29

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:рассрочка она ж уменьшает доступный лимит внутри которого вы крутитесь

Хм. Вот чото у меня не уменшился этот лимит, поэтому созрел коварный план :)
Пока наблюдаю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:34

  MASolomko написав:velvet, я описывал порядок действий viewtopic.php?p=4929763#p4929763

В ноябре прошлого года мне доставили в отделение, по почте не предлагали.

Я видел, спасибо, просто в Альфе часто происходят изменения и хотелось бы получить ответ представителя банка как обстоят дела сейчас, представитель банка меня ни разу ещё не подвела в отличии от самого банка.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:36

  clientage написав:
  mephala написав:рассрочка она ж уменьшает доступный лимит внутри которого вы крутитесь

Хм. Вот чото у меня не уменшился этот лимит, поэтому созрел коварный план :)
Пока наблюдаю :)


общий лимит не уменьшится. он же состоит из доступного + рассрочки.
но тот внутри которого вы крутитесь уменьшается на размер рассрочек.
от закиньте деньги и увидете что у вас они будут числиться как свои.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:46

Re: Альфа-Банк

Для нарахування еко-бонусів потрібно касиру сканувати штрих-код на еко-максимумі? Чи тільки для списання?
Бум в магазах пішов на явний спад.
Що далі?
Напади на продовольчі магазини?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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