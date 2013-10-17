clientage
рассрочку можно оформить только на кредитные деньги даже если вы закинули 15К и что то купили на 45К. рассрочку даст оформить только на 30К кредитных.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:08
clientage
рассрочку можно оформить только на кредитные деньги даже если вы закинули 15К и что то купили на 45К. рассрочку даст оформить только на 30К кредитных.
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:14
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:22
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 08 кві, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:24
Этааа, я ваащета про: купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, ....
вот скока так мона делать в пределах одного РП если у меня кредлимит 30К?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:26
не. так не прокатит.
у вас на первой итерации "погасил задолженность на 15К" появится своих 15К.
рассрочка она ж уменьшает доступный лимит внутри которого вы крутитесь.
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:29
Re: Альфа-Банк
Хм. Вот чото у меня не уменшился этот лимит, поэтому созрел коварный план
Пока наблюдаю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:34
Я видел, спасибо, просто в Альфе часто происходят изменения и хотелось бы получить ответ представителя банка как обстоят дела сейчас, представитель банка меня ни разу ещё не подвела в отличии от самого банка.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:36
общий лимит не уменьшится. он же состоит из доступного + рассрочки.
но тот внутри которого вы крутитесь уменьшается на размер рассрочек.
от закиньте деньги и увидете что у вас они будут числиться как свои.
Додано: Сер 08 кві, 2020 20:46
Re: Альфа-Банк
Для нарахування еко-бонусів потрібно касиру сканувати штрих-код на еко-максимумі? Чи тільки для списання?
Бум в магазах пішов на явний спад.
Що далі?
Напади на продовольчі магазини?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:23
заведите отдельную карту - и платите с нее. мне в свое время врулили сразу 2 Ультры
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