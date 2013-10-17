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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8428842984308431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:26

  clientage написав:
  mephala написав:clientage
рассрочку можно оформить только на кредитные деньги даже если вы закинули 15К и что то купили на 45К. рассрочку даст оформить только на 30К кредитных.

Этааа, я ваащета про: купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, ....
вот скока так мона делать в пределах одного РП если у меня кредлимит 30К?


с первой попытки некорректно написал :oops:
ровно 2 раза - после 2 рассрочек по 15 у вас доступных денег 0, рассрочка 30
если вы рассрочку гасите досрочно - то доступных все равно 0, долг 15 и 15 рассрочки. после пополнения и погашения долга - можете еще одну рассрочку, и опять - доступных 0 и 2 рассрочки по 15.

что будет если закидывать свои, когда весь лимит выбран рассрочками - не подскажу, пример только в рамках кред лимита
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 08 кві, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:31

  Magic написав:Подскажите, как безопаснее осуществлять покупки картой в интернете? Не хочется «светить» CVV код основной карты, даже, если деньги все в Доходном сейфе. Нет ли решения, типа Виртуальной/Интернет карты у Альфы?

Вы на порносайтах платите или подобных? Если нет, то ИХМО все эти виртуалки - излишняя паранойя. У непонятных продавцов ничего не беру. Плачу основными картами - проблем нет.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:08

  Ой+ написав:Для нарахування еко-бонусів потрібно касиру сканувати штрих-код на еко-максимумі? Чи тільки для списання?
Бум в магазах пішов на явний спад.
Що далі?
Напади на продовольчі магазини?


В простых магазах платите как обычной картой. получаете 2% на бонусный счет.
В эко-маркете даете счиать штрих код с карты и затем платите эко-максимум за покупку как обычной картой. получаете 4% на бонусный счет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:21

а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:42

  uaprofi написав:а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?

Она любит ПВБКИ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 00:04

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?
Не даёт, но берёт.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 00:17

  2XL написав:
uaprofi написав:а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?
Не даёт, но берёт.

да есть такое дело
вижу что был запрос перед выдачей карты.

а ПВБКИ можно онлайн бесплатно скачать КИ?
телефон для проверки там любой можно вписывать или тот что был финансовым в Алле?
и какие банки ещё с ПВБКИ работают? или там только Алла?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 00:24

Re: Альфа-Банк

А в чем разница между УБКИи ПВБКИ?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 00:49

  sergiylfc написав:А в чем разница между УБКИи ПВБКИ?


разные кредитные бюро

http://main.pvbki.com/ukr/citizens/get_history/
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IMPRINTER
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