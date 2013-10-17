mephala написав:clientage рассрочку можно оформить только на кредитные деньги даже если вы закинули 15К и что то купили на 45К. рассрочку даст оформить только на 30К кредитных.
Этааа, я ваащета про: купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, погасил задолженность на 15К, купил на 15к и оформил на покупку рассрочку, .... вот скока так мона делать в пределах одного РП если у меня кредлимит 30К?
с первой попытки некорректно написал ровно 2 раза - после 2 рассрочек по 15 у вас доступных денег 0, рассрочка 30 если вы рассрочку гасите досрочно - то доступных все равно 0, долг 15 и 15 рассрочки. после пополнения и погашения долга - можете еще одну рассрочку, и опять - доступных 0 и 2 рассрочки по 15.
что будет если закидывать свои, когда весь лимит выбран рассрочками - не подскажу, пример только в рамках кред лимита
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 08 кві, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Magic написав:Подскажите, как безопаснее осуществлять покупки картой в интернете? Не хочется «светить» CVV код основной карты, даже, если деньги все в Доходном сейфе. Нет ли решения, типа Виртуальной/Интернет карты у Альфы?
Вы на порносайтах платите или подобных? Если нет, то ИХМО все эти виртуалки - излишняя паранойя. У непонятных продавцов ничего не беру. Плачу основными картами - проблем нет.
Ой+ написав:Для нарахування еко-бонусів потрібно касиру сканувати штрих-код на еко-максимумі? Чи тільки для списання? Бум в магазах пішов на явний спад. Що далі? Напади на продовольчі магазини?
В простых магазах платите как обычной картой. получаете 2% на бонусный счет. В эко-маркете даете счиать штрих код с карты и затем платите эко-максимум за покупку как обычной картой. получаете 4% на бонусный счет.