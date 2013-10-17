Magic написав:Подскажите, как безопаснее осуществлять покупки картой в интернете? Не хочется «светить» CVV код основной карты, даже, если деньги все в Доходном сейфе. Нет ли решения, типа Виртуальной/Интернет карты у Альфы?
Вы на порносайтах платите или подобных? Если нет, то ИХМО все эти виртуалки - излишняя паранойя. У непонятных продавцов ничего не беру. Плачу основными картами - проблем нет.
Ой+ написав:Для нарахування еко-бонусів потрібно касиру сканувати штрих-код на еко-максимумі? Чи тільки для списання? Бум в магазах пішов на явний спад. Що далі? Напади на продовольчі магазини?
В простых магазах платите как обычной картой. получаете 2% на бонусный счет. В эко-маркете даете счиать штрих код с карты и затем платите эко-максимум за покупку как обычной картой. получаете 4% на бонусный счет.
velvet написав:Alfa_Bank Попросили помочь сменить тариф с Максимума на Максимум 2.0 Правильно ли я представляю порядок действий? 1.Через чат в мобайле или звонком в КЦ заказать перевыпуск кредитной карты в тарифе Максимум 2.0 2.Дождаться карту (кстати в Донецкую область их только в отделение доставляют или есть другие варианты?) 3.По перевыпущенной карте включить пуши и отключить страховку. Старой картой можно будет пользоваться до получения новой без ограничений?
velvet, добрый день. Все верно. Перевыпущенные карты доставляются в отделение.