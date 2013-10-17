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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8429843084318432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:36

  clientage написав:
  uaprofi написав:а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?

Она любит ПВБКИ


меня нет ни там, ни там, может, в pvbki выборочно подает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:37

  sergiylfc написав:А в чем разница между УБКИи ПВБКИ?


разные массивы банков, некоторые могут быть в обеих, некоторые только в одном из бюро

есть еще третье с мутным интерфейсом
cohan
 
Повідомлень: 113
З нами з: 27.09.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:05

  cohan написав:
  clientage написав:
  uaprofi написав:а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?

Она любит ПВБКИ


меня нет ни там, ни там, может, в pvbki выборочно подает

Ну или Алка или ПВБКИ не торопятся, может тока через 3..5 мес отобразиться после получения лимита. Но это для клиента, а банки, думаю больше и раньше видят инф-и :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8429843084318432
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