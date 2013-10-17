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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:36
clientage написав: uaprofi написав:
а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?
Она любит ПВБКИ
меня нет ни там, ни там, может, в pvbki выборочно подает
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:37
sergiylfc написав:
А в чем разница между УБКИи ПВБКИ?
разные массивы банков, некоторые могут быть в обеих, некоторые только в одном из бюро
есть еще третье с мутным интерфейсом
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Додано: Чет 09 кві, 2020 11:05
cohan написав: clientage написав: uaprofi написав:
а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?
Она любит ПВБКИ
меня нет ни там, ни там, может, в pvbki выборочно подает
Ну или Алка или ПВБКИ не торопятся, может тока через 3..5 мес отобразиться после получения лимита. Но это для клиента, а банки, думаю больше и раньше видят инф-и
... делайте хоть что-нибудь!
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