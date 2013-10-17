меня нет ни там, ни там, может, в pvbki выборочно подает
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:36
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:37
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:05
Ну или Алка или ПВБКИ не торопятся, может тока через 3..5 мес отобразиться после получения лимита. Но это для клиента, а банки, думаю больше и раньше видят инф-и
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:31
Всім привіт!
Хто має досвід (а також представник Альфи), підкажіть. Сьогодні в мене РД по ЕКО. Чим я ризикую, якщо поверну усе, крім вчорашніх покупок, а вони будуть списані сьогодні ввечері? Лише 3.5% від непогашеної суми? Що при цьому буде з грейсом?
Дякую!
П.С. Розстрочку вже перевів у основний борг...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:43
Re: Альфа-Банк
Доречі, де зараз в Мобайлі найшвидший спосіб погашення кредитки з власної пакетної картки?
Платежі =>
1) За реквізитами
2) Між своїми рахунками
3) Погасити кредитну картку
Чи всі перелічені шляхи тотожні за швидкістю? До котрої години кожен з них буде проведений по рахунку сьогодні?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:02
kreuz, доброго дня. Сьогодні вже навряд щось спишеться. Тому нічим не ризикуєте.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:13
Платежі =>
1) За реквізитами: до 19:00 онлайн зарахування і розподіл, після 19:00/вихідний зарахування онлайн, розподіл - наступний р.д.
2) Між своїми рахунками: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
3) Погасити кредитну картку: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:16
Re: Альфа-Банк
Предлагаю назвать этот пункт как "Переказ на кредитну картку", там погашение происходит на сл. опердень.
Ото, не дай бог, пожары кто будет так гасить, агаа
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: begemoto, greenozon, Hack-Stock, Investor_K, Scorpio38 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|