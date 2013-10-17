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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8430843184328433>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:36

  clientage написав:
  uaprofi написав:а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?

Она любит ПВБКИ


меня нет ни там, ни там, может, в pvbki выборочно подает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:37

  sergiylfc написав:А в чем разница между УБКИи ПВБКИ?


разные массивы банков, некоторые могут быть в обеих, некоторые только в одном из бюро

есть еще третье с мутным интерфейсом
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:05

  cohan написав:
  clientage написав:
  uaprofi написав:а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?

Она любит ПВБКИ


меня нет ни там, ни там, может, в pvbki выборочно подает

Ну или Алка или ПВБКИ не торопятся, может тока через 3..5 мес отобразиться после получения лимита. Но это для клиента, а банки, думаю больше и раньше видят инф-и :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:31

Всім привіт!

Хто має досвід (а також представник Альфи), підкажіть. Сьогодні в мене РД по ЕКО. Чим я ризикую, якщо поверну усе, крім вчорашніх покупок, а вони будуть списані сьогодні ввечері? Лише 3.5% від непогашеної суми? Що при цьому буде з грейсом?

Дякую!

П.С. Розстрочку вже перевів у основний борг...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:43

Re: Альфа-Банк

Доречі, де зараз в Мобайлі найшвидший спосіб погашення кредитки з власної пакетної картки?

Платежі =>
1) За реквізитами
2) Між своїми рахунками
3) Погасити кредитну картку

Чи всі перелічені шляхи тотожні за швидкістю? До котрої години кожен з них буде проведений по рахунку сьогодні?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:02

  kreuz написав:Всім привіт!

Хто має досвід (а також представник Альфи), підкажіть. Сьогодні в мене РД по ЕКО. Чим я ризикую, якщо поверну усе, крім вчорашніх покупок, а вони будуть списані сьогодні ввечері? Лише 3.5% від непогашеної суми? Що при цьому буде з грейсом?

Дякую!

П.С. Розстрочку вже перевів у основний борг...

kreuz, доброго дня. Сьогодні вже навряд щось спишеться. Тому нічим не ризикуєте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:13

  kreuz написав:Доречі, де зараз в Мобайлі найшвидший спосіб погашення кредитки з власної пакетної картки?

Платежі =>
1) За реквізитами
2) Між своїми рахунками
3) Погасити кредитну картку

Чи всі перелічені шляхи тотожні за швидкістю? До котрої години кожен з них буде проведений по рахунку сьогодні?

Платежі =>
1) За реквізитами: до 19:00 онлайн зарахування і розподіл, після 19:00/вихідний зарахування онлайн, розподіл - наступний р.д.
2) Між своїми рахунками: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
3) Погасити кредитну картку: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:16

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:3) Погасити кредитну картку: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.

Предлагаю назвать этот пункт как "Переказ на кредитну картку", там погашение происходит на сл. опердень.
Ото, не дай бог, пожары кто будет так гасить, агаа :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:13

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Alfa_Bank написав:3) Погасити кредитну картку: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.

Предлагаю назвать этот пункт как "Переказ на кредитну картку", там погашение происходит на сл. опердень.
Ото, не дай бог, пожары кто будет так гасить, агаа :evil:
Волшебную кнопку Пополнение онлайн таки выпиляли. Надо в последний день ощадник задействовать или пулять по реквизитам в опер время. Старые шаблоны сохранились как Пополнение клиенту банка с проводкой на следующий день.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:13

  lel написав:
clientage написав:
  Alfa_Bank написав:3) Погасити кредитну картку: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.

Предлагаю назвать этот пункт как "Переказ на кредитну картку", там погашение происходит на сл. опердень.
Ото, не дай бог, пожары кто будет так гасить, агаа :evil:
Волшебную кнопку Пополнение онлайн таки выпиляли. Надо в последний день ощадник задействовать или пулять по реквизитам в опер время. Старые шаблоны сохранились как Пополнение клиенту банка с проводкой на следующий день.

Не выпиляли, просто она стала "Клиенту Альфабанка" > "За реквизитами"
По реквизитам все платежи онлайн - что внутрение, что внешние.
curiousobro
 
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