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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:36
clientage написав: uaprofi написав:
а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?
Она любит ПВБКИ
меня нет ни там, ни там, может, в pvbki выборочно подает
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:37
sergiylfc написав:
А в чем разница между УБКИи ПВБКИ?
разные массивы банков, некоторые могут быть в обеих, некоторые только в одном из бюро
есть еще третье с мутным интерфейсом
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Додано: Чет 09 кві, 2020 11:05
cohan написав: clientage написав: uaprofi написав:
а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?
Она любит ПВБКИ
меня нет ни там, ни там, может, в pvbki выборочно подает
Ну или Алка или ПВБКИ не торопятся, может тока через 3..5 мес отобразиться после получения лимита. Но это для клиента, а банки, думаю больше и раньше видят инф-и
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 09 кві, 2020 13:31
Всім привіт!
Хто має досвід (а також представник Альфи), підкажіть. Сьогодні в мене РД по ЕКО. Чим я ризикую, якщо поверну усе, крім вчорашніх покупок, а вони будуть списані сьогодні ввечері? Лише 3.5% від непогашеної суми? Що при цьому буде з грейсом?
Дякую!
П.С. Розстрочку вже перевів у основний борг...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Чет 09 кві, 2020 13:43
Доречі, де зараз в Мобайлі найшвидший спосіб погашення кредитки з власної пакетної картки?
Платежі =>
1) За реквізитами
2) Між своїми рахунками
3) Погасити кредитну картку
Чи всі перелічені шляхи тотожні за швидкістю? До котрої години кожен з них буде проведений по рахунку сьогодні?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:02
kreuz написав:
Всім привіт!
Хто має досвід (а також представник Альфи), підкажіть. Сьогодні в мене РД по ЕКО. Чим я ризикую, якщо поверну усе, крім вчорашніх покупок, а вони будуть списані сьогодні ввечері? Лише 3.5% від непогашеної суми? Що при цьому буде з грейсом?
Дякую!
П.С. Розстрочку вже перевів у основний борг...
kreuz, доброго дня. Сьогодні вже навряд щось спишеться. Тому нічим не ризикуєте.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:13
kreuz написав:
Доречі, де зараз в Мобайлі найшвидший спосіб погашення кредитки з власної пакетної картки?
Платежі =>
1) За реквізитами
2) Між своїми рахунками
3) Погасити кредитну картку
Чи всі перелічені шляхи тотожні за швидкістю? До котрої години кожен з них буде проведений по рахунку сьогодні?
Платежі =>
1) За реквізитами: до 19:00 онлайн зарахування і розподіл, після 19:00/вихідний зарахування онлайн, розподіл - наступний р.д.
2) Між своїми рахунками: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
3) Погасити кредитну картку: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:16
Alfa_Bank написав:
3) Погасити кредитну картку: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
Предлагаю назвать этот пункт как "Переказ на кредитну картку", там погашение происходит на сл. опердень.
Ото, не дай бог, пожары кто будет так гасить, агаа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:13
clientage написав: Alfa_Bank написав:
3) Погасити кредитну картку: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
Предлагаю назвать этот пункт как "Переказ на кредитну картку", там погашение происходит на сл. опердень.
Ото, не дай бог, пожары кто будет так гасить, агаа
Волшебную кнопку Пополнение онлайн таки выпиляли. Надо в последний день ощадник задействовать или пулять по реквизитам в опер время. Старые шаблоны сохранились как Пополнение клиенту банка с проводкой на следующий день.
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lel
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:13
lel написав: clientage написав: Alfa_Bank написав:
3) Погасити кредитну картку: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
Предлагаю назвать этот пункт как "Переказ на кредитну картку", там погашение происходит на сл. опердень.
Ото, не дай бог, пожары кто будет так гасить, агаа
Волшебную кнопку Пополнение онлайн таки выпиляли. Надо в последний день ощадник задействовать или пулять по реквизитам в опер время. Старые шаблоны сохранились как Пополнение клиенту банка с проводкой на следующий день.
Не выпиляли, просто она стала "Клиенту Альфабанка" > "За реквизитами"
По реквизитам все платежи онлайн - что внутрение, что внешние.
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curiousobro
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