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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:13
Re: Альфа-Банк
Добрый день! Очень недовольна работой этого банка! Хотела забрать депозит, в день окончания сказали что нужно заказывать сумму, ближайший день через неделю. Говорю ок оформляйте - отвечают хорошо. Сегодня оказывается что ничего не оформили и денег нет! Хотя сумма там небольшая совсем и оформляла точно, все есть в истории. Вот как так? Вопрос прежде всего к представителям данного банка
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:23
Re: Альфа-Банк
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2) Між своїми рахунками: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
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Я понял, что проводка будет на сл.раб. день. Правильно? Касаемо кредиток - существенное изменение.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:30
отетот вар 2 -- это р2р между своими картами, проводка по счету на сл. день
Но есть вар 3 -- это "короткий СЭП" - просто копипастите ИБАН счета в Альфе и все остальное подставляется автоматом -- отправка до 19:00 проводится текущим оперднем.
Если же обнаруживается, шо ИБАН чужого банка, то прийдется вписать ФИО, ИНН и Назначение
... делайте хоть что-нибудь!
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