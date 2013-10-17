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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8430843184328433

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:13

Re: Альфа-Банк

Добрый день! Очень недовольна работой этого банка! Хотела забрать депозит, в день окончания сказали что нужно заказывать сумму, ближайший день через неделю. Говорю ок оформляйте - отвечают хорошо. Сегодня оказывается что ничего не оформили и денег нет! Хотя сумма там небольшая совсем и оформляла точно, все есть в истории. Вот как так? Вопрос прежде всего к представителям данного банка
mashamanaj
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:23

Re: Альфа-Банк

[quote="Alfa_Bank"]
2) Між своїми рахунками: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
/quote]

Я понял, что проводка будет на сл.раб. день. Правильно? Касаемо кредиток - существенное изменение.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:30

  lel написав:
Alfa_Bank написав:2) Між своїми рахунками: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день.
/quote]

Я понял, что проводка будет на сл.раб. день. Правильно? Касаемо кредиток - существенное изменение.

отетот вар 2 -- это р2р между своими картами, проводка по счету на сл. день

Но есть вар 3 -- это "короткий СЭП" - просто копипастите ИБАН счета в Альфе и все остальное подставляется автоматом -- отправка до 19:00 проводится текущим оперднем.

Если же обнаруживается, шо ИБАН чужого банка, то прийдется вписать ФИО, ИНН и Назначение :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:57

  Magic написав:Подскажите, как безопаснее осуществлять покупки картой в интернете? Не хочется «светить» CVV код основной карты, даже, если деньги все в Доходном сейфе. Нет ли решения, типа Виртуальной/Интернет карты у Альфы?

За 50 грн можете попробовать выпустить дополнительную карту Comfort согласно п. 11 тарифов.
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2020.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:06

  cohan написав:
  clientage написав:
  uaprofi написав:а Алла что не даёт данные по кред картам в УБКІ?

Она любит ПВБКИ


меня нет ни там, ни там, может, в pvbki выборочно подает

Ни Алла, ни Укрсоц, ни скунс за мои годы там никогда не передавали положительную КИ в УБКИ или ПВБКИ
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  #<1 ... 8430843184328433
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