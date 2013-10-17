Добрый день! Очень недовольна работой этого банка! Хотела забрать депозит, в день окончания сказали что нужно заказывать сумму, ближайший день через неделю. Говорю ок оформляйте - отвечают хорошо. Сегодня оказывается что ничего не оформили и денег нет! Хотя сумма там небольшая совсем и оформляла точно, все есть в истории. Вот как так? Вопрос прежде всего к представителям данного банка
Magic написав:Подскажите, как безопаснее осуществлять покупки картой в интернете? Не хочется «светить» CVV код основной карты, даже, если деньги все в Доходном сейфе. Нет ли решения, типа Виртуальной/Интернет карты у Альфы?
Alfa_Bank написав:2) Між своїми рахунками: поповнення онлайн, розподіл - наступний робочий день. /quote]
Я понял, что проводка будет на сл.раб. день. Правильно? Касаемо кредиток - существенное изменение.
отетот вар 2 -- это р2р между своими картами, проводка по счету на сл. день
Но есть вар 3 -- это "короткий СЭП" - просто копипастите ИБАН счета в Альфе и все остальное подставляется автоматом -- отправка до 19:00 проводится текущим оперднем.
Если же обнаруживается, шо ИБАН чужого банка, то прийдется вписать ФИО, ИНН и Назначение
Цей короткий СЕП у мене був під номером 1, тож не плутайте шановну публіку. Я ним якраз і скористався, вже навіть проценти списали, аж 1 копійку. Це за розстрочку, бо вона дорожча за основний борг?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
mashamanaj написав:Добрый день! Очень недовольна работой этого банка! Хотела забрать депозит, в день окончания сказали что нужно заказывать сумму, ближайший день через неделю. Говорю ок оформляйте - отвечают хорошо. Сегодня оказывается что ничего не оформили и денег нет! Хотя сумма там небольшая совсем и оформляла точно, все есть в истории. Вот как так? Вопрос прежде всего к представителям данного банка
mashamanaj, добрый день. Укажите ваши данные, сумму, дату и время заказа.