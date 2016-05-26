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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:43
каким способом и где его в интернет банкинге искать, чтобы проводка провелась как можно быстрее картой другого банка, комиссия со стороны Альфы есть ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:05
SILVER_UA написав:
каким способом и где его в интернет банкинге искать, чтобы проводка провелась как можно быстрее картой другого банка, комиссия со стороны Альфы есть ?
SILVER_UA, добрый день. Кнопка "Пополнить", зачисление онлайн, распределение - след.рабочий день. Комиссии нет с нашей стороны.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:10
Alfa_Bank написав:
SILVER_UA, добрый день. Кнопка "Пополнить", зачисление онлайн, распределение - след.рабочий день. Комиссии нет с нашей стороны.
Объясните подробнее что значит зачисление онлайн, а распределение на следующий рабочий ? Расчетная дата в понедельник
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:13
значит- что успеешь до пон
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:25
SILVER_UA написав: Alfa_Bank написав:
SILVER_UA, добрый день. Кнопка "Пополнить", зачисление онлайн, распределение - след.рабочий день. Комиссии нет с нашей стороны.
Объясните подробнее что значит зачисление онлайн, а распределение на следующий рабочий ? Расчетная дата в понедельник
Это значит, что для погашения задолженности средства зайдут на счет на след.рабочий день после пополнения. Сегодня пополняете, в пн. средства будут.
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Alfa_Bank
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