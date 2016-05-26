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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:43
каким способом и где его в интернет банкинге искать, чтобы проводка провелась как можно быстрее картой другого банка, комиссия со стороны Альфы есть ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:05
SILVER_UA написав:
каким способом и где его в интернет банкинге искать, чтобы проводка провелась как можно быстрее картой другого банка, комиссия со стороны Альфы есть ?
SILVER_UA, добрый день. Кнопка "Пополнить", зачисление онлайн, распределение - след.рабочий день. Комиссии нет с нашей стороны.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:10
Alfa_Bank написав:
SILVER_UA, добрый день. Кнопка "Пополнить", зачисление онлайн, распределение - след.рабочий день. Комиссии нет с нашей стороны.
Объясните подробнее что значит зачисление онлайн, а распределение на следующий рабочий ? Расчетная дата в понедельник
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:13
значит- что успеешь до пон
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:25
SILVER_UA написав: Alfa_Bank написав:
SILVER_UA, добрый день. Кнопка "Пополнить", зачисление онлайн, распределение - след.рабочий день. Комиссии нет с нашей стороны.
Объясните подробнее что значит зачисление онлайн, а распределение на следующий рабочий ? Расчетная дата в понедельник
Это значит, что для погашения задолженности средства зайдут на счет на след.рабочий день после пополнения. Сегодня пополняете, в пн. средства будут.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:09
можно сейчас получить бесплатно бесплатные визиты в лаунж по детебным картам или только с годовой абонплатой ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:17
SILVER_UA написав:
можно сейчас получить бесплатные визиты в лаунж по детебным картам или только с годовой абонплатой ?
Дополнительные сервисы в аэропортах только в пакетах PLATINUM BLACK и PLATINUM BLACK PLUS.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:51
SILVER_UA написав:
можно сейчас получить бесплатно бесплатные визиты в лаунж по детебным картам или только с годовой абонплатой ?
А шо, где то еще летают?
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Stringer
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:22
mephala написав:
В эко-маркете даете счиать штрих код с карты и затем платите эко-максимум за покупку как обычной картой. получаете 4% на бонусный счет.
В екомаркеті, яким користуюсь, штрих код з картки касир з допомогою менеджера та охоронця не змогли зісканувати. Відчуваю, що не дуже накористуюся цією карткою і привітальних 200 грн. бонусів не побачу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:15
Ув. оф.пред и коллеги, я правильно помню, что в Ультре снятие с валютной карты в кассе -- без комиссии толко 2 раза в календарный месяц?
Если да, то у меня такие вопросы. Заканчивается валютный депозит.
1. Напомните, плз, алгоритм действий, как его снять в обход 2 бесплатных снятий?
2. Есть ли при этом возможность снять только часть осн. суммы? (остаток и проценты зачислить на карту)
3. Предзаказ валюты всё ещё обязателен? И он доступен на "через несколько дней"?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
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Driver
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