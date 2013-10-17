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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8432843384348435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:31

  Driver написав:Ув. оф.пред и коллеги, я правильно помню, что в Ультре снятие с валютной карты в кассе -- без комиссии толко 2 раза в календарный месяц?

Если да, то у меня такие вопросы. Заканчивается валютный депозит.
1. Напомните, плз, алгоритм действий, как его снять в обход 2 бесплатных снятий?
2. Есть ли при этом возможность снять только часть осн. суммы? (остаток и проценты зачислить на карту)
3. Предзаказ валюты всё ещё обязателен? И он доступен на "через несколько дней"?

Ограничения на деньги с депо не распространяются
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:36

  Stringer написав:Ограничения на деньги с депо не распространяются

Т.е. если они зашли на карту как "возврат депозита", то можно снимать прямо с карты, и они не будут учитываться в 2-х бесплатных?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:05

Re: Альфа-Банк

А давно срезали ставки по старым Ощадным (открыт 5 лет назад)? По новым вроде давали меньше ставку, а по старым держали, и уже фсё? Как-то пропустил я очередное покращення, или это глюк в моем моб.приложении?
Востаннє редагувалось pharus в П'ят 10 кві, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:11

  pharus написав:А давно срезали ставки по старым Ощадным (открыт 5 лет назад)? По новым вроде давали меньше ставку, а по старым держали, и уже фсё? Как-то пропустил я очередное покращення, или это глюк?

Ноги отсюда viewtopic.php?p=4926514#p4926514
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:15

Driver два снятия с карты в месяц через кассу бесплатно и неважно откуда деньги с депозита или с другого источника.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:29

  Driver написав:
  Stringer написав:Ограничения на деньги с депо не распространяются

Т.е. если они зашли на карту как "возврат депозита", то можно снимать прямо с карты, и они не будут учитываться в 2-х бесплатных?

Нет, их надо снимать с карточного счета через менеджера
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:57

  Ой+ написав:
  mephala написав:В эко-маркете даете счиать штрих код с карты и затем платите эко-максимум за покупку как обычной картой. получаете 4% на бонусный счет.


В екомаркеті, яким користуюсь, штрих код з картки касир з допомогою менеджера та охоронця не змогли зісканувати. Відчуваю, що не дуже накористуюся цією карткою і привітальних 200 грн. бонусів не побачу.


є така проблема в них з персоналом. кажіть нехай сканують штрих код як зі звичайної їх бонусної картки.
у вас доречі в кабінеті подяки картка еко-максимум головна? бо в мене так.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:00

  Stringer написав:
  Driver написав:Ув. оф.пред и коллеги, я правильно помню, что в Ультре снятие с валютной карты в кассе -- без комиссии толко 2 раза в календарный месяц?

Если да, то у меня такие вопросы. Заканчивается валютный депозит.
1. Напомните, плз, алгоритм действий, как его снять в обход 2 бесплатных снятий?
2. Есть ли при этом возможность снять только часть осн. суммы? (остаток и проценты зачислить на карту)
3. Предзаказ валюты всё ещё обязателен? И он доступен на "через несколько дней"?

Ограничения на деньги с депо не распространяются


взагалі то не зовсім так.
потрібно у менеджера брати бумажку і з нею до каси.
якщо піти просто з карткою до каси то піде в рахунок 2х безкоштовних.
mephala
 
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