Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:05

А давно срезали ставки по старым Ощадным (открыт 5 лет назад)? По новым вроде давали меньше ставку, а по старым держали, и уже фсё? Как-то пропустил я очередное покращення, или это глюк в моем моб.приложении?

Востаннє редагувалось pharus в П'ят 10 кві, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.