Driver написав:Ув. оф.пред и коллеги, я правильно помню, что в Ультре снятие с валютной карты в кассе -- без комиссии толко 2 раза в календарный месяц?
Если да, то у меня такие вопросы. Заканчивается валютный депозит. 1. Напомните, плз, алгоритм действий, как его снять в обход 2 бесплатных снятий? 2. Есть ли при этом возможность снять только часть осн. суммы? (остаток и проценты зачислить на карту) 3. Предзаказ валюты всё ещё обязателен? И он доступен на "через несколько дней"?
А давно срезали ставки по старым Ощадным (открыт 5 лет назад)? По новым вроде давали меньше ставку, а по старым держали, и уже фсё? Как-то пропустил я очередное покращення, или это глюк в моем моб.приложении?
Востаннє редагувалось pharus в П'ят 10 кві, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus написав:А давно срезали ставки по старым Ощадным (открыт 5 лет назад)? По новым вроде давали меньше ставку, а по старым держали, и уже фсё? Как-то пропустил я очередное покращення, или это глюк?
mephala написав:В эко-маркете даете счиать штрих код с карты и затем платите эко-максимум за покупку как обычной картой. получаете 4% на бонусный счет.
В екомаркеті, яким користуюсь, штрих код з картки касир з допомогою менеджера та охоронця не змогли зісканувати. Відчуваю, що не дуже накористуюся цією карткою і привітальних 200 грн. бонусів не побачу.
є така проблема в них з персоналом. кажіть нехай сканують штрих код як зі звичайної їх бонусної картки. у вас доречі в кабінеті подяки картка еко-максимум головна? бо в мене так.
Driver написав:Ув. оф.пред и коллеги, я правильно помню, что в Ультре снятие с валютной карты в кассе -- без комиссии толко 2 раза в календарный месяц?
Если да, то у меня такие вопросы. Заканчивается валютный депозит. 1. Напомните, плз, алгоритм действий, как его снять в обход 2 бесплатных снятий? 2. Есть ли при этом возможность снять только часть осн. суммы? (остаток и проценты зачислить на карту) 3. Предзаказ валюты всё ещё обязателен? И он доступен на "через несколько дней"?
Ограничения на деньги с депо не распространяются
взагалі то не зовсім так. потрібно у менеджера брати бумажку і з нею до каси. якщо піти просто з карткою до каси то піде в рахунок 2х безкоштовних.