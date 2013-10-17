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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 08:11
Искатель написав:Правильно ли я понимаю: старый "Ощадный" (который был 10, стал 8 ) надо закрыть, а новый - открыть через МАБ, и будет по нему 9% остаток, да?
Можна просто відкрити ще один з оновленою ставкою, а старий залишити для колекції)) Так, Алла дівка гонорова і без уваги надовго її залишати неможна.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 08:16
mashamanaj написав:
Не хочу светить тут свои данные, а личка пока у меня не активна
Запрошенную инфу и ссылку на неё:
Представитель прочтёт
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MASolomko
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П'ят 10 кві, 2020 22:57
anis
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