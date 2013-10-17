|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 08:11
Искатель написав:Правильно ли я понимаю: старый "Ощадный" (который был 10, стал 8 ) надо закрыть, а новый - открыть через МАБ, и будет по нему 9% остаток, да?
Можна просто відкрити ще один з оновленою ставкою, а старий залишити для колекції)) Так, Алла дівка гонорова і без уваги надовго її залишати неможна.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 991
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 234 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 08:16
mashamanaj написав:
Не хочу светить тут свои данные, а личка пока у меня не активна
Запрошенную инфу и ссылку на неё:
Представитель прочтёт
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1867
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:28
Подскажите, как обстоит дело с выдачей закончившихся валютных депо? Сумма небольшая, до 500 уе.
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:36
Народ, подскажите, в каких банкоматах есть купюры по 20 грн.?
.
-
freelanc
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 04.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:45
freelanc написав:Народ, подскажите, в каких банкоматах есть купюры по 20 грн.?
У нас в провінції у місцевого Полтавабанка рік тому ще точно заправляли. Шанс наявності менших номіналів у банків з другої десятки.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 991
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 234 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:35
Искатель написав:
Прошу прощения, хочу уточнить. Правильно ли я понимаю: старый "Ощадный" (который был 10, стал 8 ) надо закрыть, а новый - открыть через МАБ, и будет по нему 9% остаток, да?
Таким незамысловатым способом Альфа опять кидает своих "лохов"-клиентов, которые не следят за новостями? Совсем как с "Максимумом 2.0" - кто в курсе, тот не платит 60, а кто не в курсе, тот платит?
Однако, просматривается тенденция...
Это не тенденция, так было всегда.
Алла не даёт расслабляться.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2697
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|39918
|4841608
|
|
|349
|58764
|
Суб 11 кві, 2020 12:13
anis
|
|377
|75661
|
Суб 11 кві, 2020 10:58
Andey
|