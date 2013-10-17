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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8433843484358436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:11

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:Правильно ли я понимаю: старый "Ощадный" (который был 10, стал 8 ) надо закрыть, а новый - открыть через МАБ, и будет по нему 9% остаток, да?

Можна просто відкрити ще один з оновленою ставкою, а старий залишити для колекції)) Так, Алла дівка гонорова і без уваги надовго її залишати неможна.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:16

Re: Альфа-Банк

  mashamanaj написав:Не хочу светить тут свои данные, а личка пока у меня не активна :(
Запрошенную инфу и ссылку на неё:
  Alfa_Bank написав:Напишите сюда info_client@alfabank.kiev.ua.
Представитель прочтёт ;)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:28

Подскажите, как обстоит дело с выдачей закончившихся валютных депо? Сумма небольшая, до 500 уе.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:36

Народ, подскажите, в каких банкоматах есть купюры по 20 грн.?
.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:45

Re: Альфа-Банк

freelanc написав:Народ, подскажите, в каких банкоматах есть купюры по 20 грн.?
У нас в провінції у місцевого Полтавабанка рік тому ще точно заправляли. Шанс наявності менших номіналів у банків з другої десятки.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:35

  Искатель написав:Прошу прощения, хочу уточнить. Правильно ли я понимаю: старый "Ощадный" (который был 10, стал 8 ) надо закрыть, а новый - открыть через МАБ, и будет по нему 9% остаток, да?

Таким незамысловатым способом Альфа опять кидает своих "лохов"-клиентов, которые не следят за новостями? Совсем как с "Максимумом 2.0" - кто в курсе, тот не платит 60, а кто не в курсе, тот платит?
Однако, просматривается тенденция...

Это не тенденция, так было всегда.
Алла не даёт расслабляться.
curiousobro
 
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  #<1 ... 8433843484358436
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