lov2108 написав:Що треба щоб відкрити Максимку 2.0 ? Наразі звичайний Максимка погашений під нуль. Просто закрити/відкрити і все ?
1. Заказать перевыпуск карты через ГЛ или чат. Старую карту пока не закрывать. 2. Через неделю получить карту в отделении. При активации перевести смс на пуши и отключить страховки. 3. Накануне первой РД после получения карты вывести карту в 0 во избежание начисления абонки. После первой РД удостоверится, что отключены страховки. 4. С этих пор пользоваться полноценным грейсом до 62 дней
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lov2108 написав:Що треба щоб відкрити Максимку 2.0 ? Наразі звичайний Максимка погашений під нуль. Просто закрити/відкрити і все ?
1. Заказать перевыпуск карты через ГЛ или чат. Старую карту пока не закрывать.
Причину перевыпуска спрашивать не будут если срок действия карты ещё не окончен ? Перевыпуск халявный ?
Со старту сказать - "хочу перевыпустить карту в тарифе Максимка 2.0" и проблем не будет (перевыпускал карту - полученную за месяц до того - Алла затраты на новые карты не считает ). Перевыпуск халявный.
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
lov2108 написав:Що треба щоб відкрити Максимку 2.0 ? Наразі звичайний Максимка погашений під нуль. Просто закрити/відкрити і все ?
1. Заказать перевыпуск карты через ГЛ или чат. Старую карту пока не закрывать. 2. Через неделю получить карту в отделении. При активации перевести смс на пуши и отключить страховки. 3. Накануне первой РД после получения карты вывести карту в 0 во избежание начисления абонки. После первой РД удостоверится, что отключены страховки. 4. С этих пор пользоваться полноценным грейсом до 62 дней