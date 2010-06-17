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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8435843684378438>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:18

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Що треба щоб відкрити Максимку 2.0 ? Наразі звичайний Максимка погашений під нуль.
Просто закрити/відкрити і все ?

1. Заказать перевыпуск карты через ГЛ или чат. Старую карту пока не закрывать.
2. Через неделю получить карту в отделении. При активации перевести смс на пуши и отключить страховки.
3. Накануне первой РД после получения карты вывести карту в 0 во избежание начисления абонки. После первой РД удостоверится, что отключены страховки.
4. С этих пор пользоваться полноценным грейсом до 62 дней
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:20

  lov2108 написав:Отакої !!! Щось я провтикав про 2.0

5 месяцев не читали ветку?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:36

  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Що треба щоб відкрити Максимку 2.0 ? Наразі звичайний Максимка погашений під нуль.
Просто закрити/відкрити і все ?

1. Заказать перевыпуск карты через ГЛ или чат. Старую карту пока не закрывать.


Причину перевыпуска спрашивать не будут если срок действия карты ещё не окончен ?
Перевыпуск халявный ?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:32

  lov2108 написав:
  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Що треба щоб відкрити Максимку 2.0 ? Наразі звичайний Максимка погашений під нуль.
Просто закрити/відкрити і все ?

1. Заказать перевыпуск карты через ГЛ или чат. Старую карту пока не закрывать.


Причину перевыпуска спрашивать не будут если срок действия карты ещё не окончен ?
Перевыпуск халявный ?

Со старту сказать - "хочу перевыпустить карту в тарифе Максимка 2.0" и проблем не будет (перевыпускал карту - полученную за месяц до того - Алла затраты на новые карты не считает :wink: ). Перевыпуск халявный.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:01

  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Що треба щоб відкрити Максимку 2.0 ? Наразі звичайний Максимка погашений під нуль.
Просто закрити/відкрити і все ?

1. Заказать перевыпуск карты через ГЛ или чат. Старую карту пока не закрывать.
2. Через неделю получить карту в отделении. При активации перевести смс на пуши и отключить страховки.
3. Накануне первой РД после получения карты вывести карту в 0 во избежание начисления абонки. После первой РД удостоверится, что отключены страховки.
4. С этих пор пользоваться полноценным грейсом до 62 дней

і після п.2 не забути анулювати стару картку :!:
casper12
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:36

  greenozon написав:Безкоштовні онлайн-платежі для фізосіб від Альфа-Банку Україна
https://alfabank.ua/about/press/bezkosh ... u-ukr-2140

И разве там есть что-то новое, чего раньше не было?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:37

  greenozon написав:Безкоштовні онлайн-платежі для фізосіб від Альфа-Банку Україна
https://alfabank.ua/about/press/bezkosh ... u-ukr-2140

А кешбэээк? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:27

  stryzhko написав:
Искатель написав:Правильно ли я понимаю: старый "Ощадный" (который был 10, стал 8 ) надо закрыть, а новый - открыть через МАБ, и будет по нему 9% остаток, да?

Можна просто відкрити ще один з оновленою ставкою, а старий залишити для колекції)) Так, Алла дівка гонорова і без уваги надовго її залишати неможна.

А неснижаемый остаток на новом сколько: 100 или 1000?
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:11

  Искатель написав:
  stryzhko написав:
Искатель написав:Правильно ли я понимаю: старый "Ощадный" (который был 10, стал 8 ) надо закрыть, а новый - открыть через МАБ, и будет по нему 9% остаток, да?

Можна просто відкрити ще один з оновленою ставкою, а старий залишити для колекції)) Так, Алла дівка гонорова і без уваги надовго її залишати неможна.

А неснижаемый остаток на новом сколько: 100 или 1000?


откуда волна пошла что алла поменяла ставку по ощаднику?
офпред же пояснила что ставка по ощаднику ДО 9%
кто то готов на ощадник загнать овер 250К что бы получить прибавку 1% ?
mephala
 
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